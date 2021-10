El presidente de Goldman Sachs Group Inc., John Waldron, dice que la inflación es el riesgo que más le preocupa en este momento.

“No es transitorio”, dijo Waldron el miércoles en una conferencia. “Nunca había visto una mayor divergencia entre lo que se define como transitorio y lo que se ve día tras día”.

El ejecutivo señaló que la inflación es la principal fuente de preocupación para la recuperación a corto plazo, y dijo que podría tener un impacto a largo plazo en los mercados emergentes.

“La mayoría de los directores ejecutivos con los que hablo hoy están muy preocupados por la cadena de suministro, por los costos de importación —ya sean de materiales, productos básicos y, cada vez más, mano de obra”, dijo en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales (IFI), que se celebra de nuevo de manera virtual este año.

Sus comentarios se hacen eco de los del director ejecutivo de BlackRock Inc., Larry Fink, quien dijo en una entrevista con CNBC el miércoles que la inflación “definitivamente no es transitoria”. Jamie Dimon, que dirige JPMorgan Chase & Co., señaló que la inflación probablemente no se desacelerará en los próximos trimestres.

Waldron, el principal representante del director ejecutivo de Goldman, David Salomon, dijo que las expectativas de inflación ya se consolidaron debido a las interrupciones de la cadena de suministro. Advirtió que podría tomar uno o dos años, tal vez más, para que esos desafíos se alivien.

“Eso realmente da más tiempo para que esas expectativas de inflación se consoliden y se mantengan”, dijo Waldron. “Sin duda es una preocupación significativa”.

Las advertencias de Waldron tienen un tono diferente al de los líderes de HSBC Holdings Plc y Bank of America Corp., que minimizaron la importancia de la inflación durante los dos primeros días de la reunión del IFI. Los comentarios de Waldron preceden los datos de los resultados trimestrales de Goldman, que se publicarán el viernes.