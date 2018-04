Inditex concentra un tercio de sus aperturas en Turquía y México

El mayor crecimiento de Inditex durante el año pasado se registró en América (+11.3%) y Europa -sin contar España- (+10.7%), frente al 6.3% que avanzó en Asia y el resto del mundo, y el 4% de España.



El grupo textil no desgrana ventas por países, salvo en el mercado nacional, aunque la evolución de su número de tiendas da pistas sobre dónde considera que tiene más potencial.



Inditex realizó 183 aperturas netas en el mundo en 2017 para alcanzar una red de 7,475 establecimientos.El país donde más aumentó su cifra de tiendas fue Turquía (+35), que la cadena ubica dentro del mercado europeo y donde ya suma 223 puntos de venta. Le siguió México (+32), el país americano donde contaba con más presencia y donde ya tiene 396 locales.



Crecimiento

Los datos muestran que un tercio de las aperturas netas de Inditex a lo largo de 2017 se concentró sólo en estos dos países, donde parece que ha fijado un importante foco de crecimiento.



Los otros tres mercados que tuvieron más inauguraciones fueron Italia (+19), Arabía Saudí (+18) y China (+18). Estos tres países, sumados a Turquía y México, alcanzaron 122 aperturas netas en 2017, es decir, dos tercios del total.



En el sentido opuesto, el país donde Inditex cerró más tiendas fue España, que pasó de 1,787 a 1.688 en 12 meses, lo que supone 99 menos.



Esta reducción no significó menos superficie comercial, que se mantuvo estable, ya que la apuesta por tiendas más grandes compensó el cierre de locales.Por enseñas, Zara lideró el número de aperturas con 51, aunque el crecimiento de Zara Home (38) y de Oysho (34) fue mucho mayor en términos relativos.



Por su parte, Pull&Bear fue la marca donde el ritmo fue más bajo: seis aperturas netas en el año.



Online

Inditex desembarcó el año pasado en India,Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam con la tienda digital de Zara, además de abrir la de Bershka -su segunda enseña por facturación- en Japón, EE.UU. y Corea del Sur, donde también llegó con Oysho.



En lo que va de 2018, Inditex ha abierto tienda online en Australia y Nueva Zelanda, los dos primeros mercados del hemisferio sur donde el grupo presencia digital. Todo indica que el ritmo no frenará durante los próximos ejercicios.



El presidente de Inditex, Pablo Isla, dijo en su última conferencia con analistas que "la vocación es tener presencia online en todos aquellos mercados donde opera".



Esta declaración ofrece un horizonte de mucho crecimiento, ya que Inditex está presente en 94 mercados y, por ahora, sólo cuenta con tienda online en 49.El crecimiento digital del grupo puede ayudar a explicar la evolución en su plantilla.



El número de empleados de Inditex creció en 9,389 personas durante el ejercicio 2017, un 5.8% más, para alcanzar un total de 171,839 trabajadores a 31 de enero de 2018. Su personal de tienda y el de sus servicios centrales crecieron un 5.7% y un 3%, respectivamente, mientras que el de fabricación y logística lo hizo un 9.7%.





Diario Expansión de España

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)