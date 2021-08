El mes de julio marcó un hito para las nuevas empresas de tecnología en India, ya que un episodio récord de recaudación de fondos desvió la atención hacia el segundo mercado más poblado del mundo, justo cuando los inversores se asustaban por la represión de las empresas de Internet en China.

La aplicación de entrega de alimentos Zomato Ltd. se convirtió en el primer unicornio del país en hacer su debut en el mercado de valores, recaudando US$ 1,300 millones con el respaldo de Morgan Stanley, Tiger Global y Fidelity Investments.

La empresa matriz de la startup de pagos digitales Paytm presentó un borrador de prospecto para lo que podría ser la mayor oferta pública inicial de India con US$ 2,200 millones, mientras que el minorista Flipkart Online Services Pvt recaudó US$ 3,600 millones con una valoración de US$ 38,000, una ronda de financiación récord para una startup india.

“Los empresarios indios han estado construyendo nuevas empresas en silencio durante una década, la infraestructura de Internet del país ha mejorado enormemente en ese tiempo y hay un muy buen apetito por las acciones tecnológicas a nivel mundial”, dijo Hans Tung, socio gerente de GGV Capital con sede en Silicon Valley, que administra US$ 9,200 millones en activos. “Los inversores están empezando a ver la gran ventaja y esperan que India sea una China”.

Lenskart, un minorista en línea de gafas, también dijo que recaudó US$ 220 millones de inversores, incluidos Temasek Holdings Pte de Singapur y Falcon Edge Capital. Recaudó dinero anteriormente de KKR & Co. y SoftBank Group Corp de Japón.

A diferencia de China, donde el mercado online está mucho más desarrollado, muchos de los 625 millones de usuarios de Internet de India están sumergiendo sus pies en el mundo de la transmisión de video, las redes sociales y el comercio electrónico.

Las oportunidades en las compras en línea son particularmente atractivas, ya que el comercio electrónico representa menos del 3% de las transacciones minoristas. Las nuevas empresas tecnológicas en India todavía están pagando para construir cadenas de suministro y redes de entrega.

Se espera que la población de India supere a la de China esta década y el estado de ánimo actual entre los inversores no podría ser más diferente en las naciones vecinas. China está controlando a sus empresas de tecnología, eliminando más de US$ 800,000 millones de las valoraciones de mercado de un pico de febrero y recortando miles de millones del patrimonio neto de sus empresarios más famosos.

Las empresas tecnológicas indias “pueden atraer inversores globales que se han quemado las manos con las empresas tecnológicas chinas”, dijo Nilesh Shah, presidente del grupo y director gerente de Kotak Mahindra Asset Management Co. en Mumbai.

India tuvo un récord de US$ 6,300 millones en financiamiento y acuerdos para nuevas empresas de tecnología en el segundo trimestre, mientras que el financiamiento a empresas con sede en China cayó un 18% desde un máximo de US$ 27,700 millones en el cuarto trimestre de 2020, según datos de la firma de investigación CB Insights.