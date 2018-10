Incursión de Facebook en citas parece no afectar a Match

Los inversionistas de Match parecen haber superado sus temores sobre Facebook.

Cuando el gigante de las redes sociales anunció en mayo planes para lanzar una función de citas en la aplicación, las acciones de Match Group Inc. cayeron un 22%. Sin embargo, parece que fue sólo un percance pasajero. La acción ha subido más del 50% desde el 1 de mayo y ha ganado un 81% en el año.

La máxima ejecutiva de Match, Mandy Ginsberg, quien asumió la posición en enero, no se ha quedado de brazos cruzados. Ha escuchado los pasos que avanzan fuertes y claros y está vigilando atentamente los pasos de Facebook.

"Tendremos que ver qué sucede y mantenernos atentos", dijo en una entrevista telefónica, y señaló que la historia ha demostrado que el poder de mercado del gigante tecnológico no debe subestimarse.

Entre las armas no tan secretas de Match está Tinder. En el último informe trimestral de la compañía, indicadores clave como alzas en el crecimiento de suscriptores y ganancias antes de intereses y otras partidas se vieron impulsadas por la aplicación.

"Nunca he visto nada como Tinder, es como una categoría aparte", dijo Ginsberg. "Comenzó y un par de años después de su crecimiento, simplemente se globalizó muy rápido".

Match subía un 0.7% a US$ 56.94 a las 10:03 a.m. del martes en Nueva York, por encima de su precio objetivo promedio de US$ 53.

Wall Street ya estaba adoptando una postura desfavorable hacia la compañía con sede en Dallas incluso antes del anuncio de Facebook. De acuerdo con los datos compilados por Bloomberg, JPMorgan, Guggenheim y Wells Fargo redujeron sus calificaciones de comprar a neutral en febrero y marzo. La acción tiene ocho recomendaciones para comprar, ocho para mantener y una para vender.

El analista de Jefferies, Brent Thill, se encuentra entre los defensores de Match. En junio elevó la recomendación para la acción de mantener a comprar y no considera a Facebook una amenaza, al menos no a corto plazo.

"No hay duda de que Facebook tendrá algún impacto", dijo. Sin embargo, Thill señaló que cree que "el mercado es lo suficientemente grande como para admitir múltiples proveedores".

Tal vez los inversionistas de Match deberían estar más preocupados por lo que está pasando con Bumble, otra aplicación de citas centrada en los milenials, dijo Thill.

"Mira a Bumble, es un gran activo", dijo Thill. "Es la única plataforma importante que no poseen".

El año pasado, Match hizo una oferta para adquirir Bumble. Y luego está el posible escenario de que Bumble se una a Facebook. Después del anuncio en mayo de la función de citas de Facebook, Bumble emitió un comunicado donde señaló: "Nuestro equipo ejecutivo ya se ha contactado con Facebook para explorar formas de colaborar".

Se espera que Match publique el próximo mes su informe de resultados del cuarto trimestre.