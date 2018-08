Inca One Gold cierra compra de planta de procesamiento Koricancha en Perú

La empresa canadiense Inca One Gold anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo de compraventa para adquirir el 100% de la propiedad de Anthem United, que posee un 90.14% de participación en la planta de procesamiento de mineral Koricancha en Perú.

El acuerdo entre Inca One Gold y Equinox Gold Corp., dueña de Anthem, está compuesto por una combinación de efectivo y acciones por un total de unos US$ 12.5 millones, menos cualquier exenciones fiscales de IGV recaudadas en beneficio de Inca One.

La planta Koricancha, con una capacidad de 350 toneladas por día, está ubicada aproximadamente a 50 km de las instalaciones de procesamiento de mineral de Inca One y “debería generar sinergias de costos y proporcionar una plataforma para crecimiento”, dijo la minera canadiense.

"La adquisición de Koricancha agrega una segunda instalación de procesamiento en Perú", anotó Inca One.

En el primer semestre del 2018, Koricancha ha producido 10.767 onzas de oro y generado ingresos de US$ 14.4 millones. La planta opera desde julio del 2015 y está conectada a un circuito de carbón en lixiviación (CIL).

“La compra definitiva de Koricancha nos permite aumentar las ventas y ganancias sin emplear un gasto de capital significativo”, señaló el CEO de Inca One, Edward Kelly.

Con esta compra, Inca One se consolida como líder de las empresas procesadoras de oro que cotizan en la Bolsa, con una capacidad combinada de 450 TPD y con opción de ampliar entre 200 a 250 TPD.

Asimismo, el capital de trabajo combinado asciende a US$ 5 millones para sus dos plantas procesadoras: Koricancha y Chala One, las cuales se sitúan dentro de un radio de 50 kilómetros.

Vale precisar que, desde enero del 2018, la planta Koricancha opera a 135 TPD, pese a su capacidad de 350 TPD.

Finalmente, tras la compra de Koricancha, Equinox Gold (que también posee participación en la planta) se convirtió en nuevo accionista “significativo” de Inca One.