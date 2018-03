Inca One Gold anuncia reestructuración y acciones por deuda

La empresa minera Inca One Gold aceptó los términos con Emerging Manager Platform Ltd. - Income Bonds Fund ("EMP") para modificar los términos de su actual deuda garantizada de US$ 2'362,500 y emitir acciones para la liquidación de US$ 762,500 de la deuda principal y US$ 258,680 de los intereses acumulados.

El directorio de la compañía aprobó las acciones propuestas para la liquidación de deudas con EMP y algunos otros acreedores, que prevén la liquidación de un total de US$ 1'081,229 en deuda mediante la emisión de un total de 18,020,484 acciones comunes de deuda, a un precio de emisión de $ 0.06 por acción común.

Edward Kelly , presidente y CEO, dijo la liquidación de la deuda y el aplazamiento de los reembolsos del principal de la deuda EMP en tres años les permitirá fortalecer aún más sus balances y centrarse en aumentar la producción y la rentabilidad.

"EMP ha sido un gran apoyo para nuestra estrategia de crecimiento y reconoce que liberar capital para invertir en inventario respaldará el crecimiento aumentando la producción, reduciendo los costos unitarios y mejorando los márgenes de ganancias", refirió.

Con la reestructuración de la deuda, la fecha de vencimiento de la deuda se extenderá por 3 años hasta el 1 de septiembre de 2021 . La deuda tendrá una tasa de interés anual del 11% pagada trimestralmente, con el primer pago de intereses con vencimiento el 1 de septiembre de 2018.