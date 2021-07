Se estima que en todo el 2021 el mercado peruano llegará a adquirir 14 millones de celulares, un 57% más que el año prepandemia. Solo en el segundo semestre del año se llegará a importar alrededor de 9 millones de celulares, un 80% más con respecto al mismo período del 2019 (prepandemia), según proyectó Dominio Consultores.

El referido incremento de compra de las grandes superficies y de los diferentes conglomerados del país respondería a la creciente demanda por la búsqueda de los usuarios de estar más conectados, así como por el teletrabajo y la educación a distancia; a ello se suman las campañas de Fiestas Patrias y Navidad, dos de las más importantes del año, señaló el gerente general de la consultora, Fernando Grados.

Detalló que el 45% de los celulares que se importan al país son de gama baja (por debajo de los US$ 200); el 35% de gama media (entre los US$ 200 y US$ 400); y solo el 20% equipos de gama alta (más de US$ 400).

Con respecto al precio de venta de los celulares en el mercado, indicó que si bien aumentaron levemente por el alza del dólar en el segundo trimestre versus los tres primeros meses del año, este mes tenderían a estabilizarse por las ofertas y promociones.

Campaña

Sobre la campaña de Fiestas Patrias, que pesa el 13% de la venta anual, marcas como Xiaomi tienen buenas expectativas. “Normalmente esta campaña dura las últimas tres semanas de julio, sin embargo, considerando que la estacionalidad regular del mercado se ha visto alterada por el actual contexto, este año vamos a tener una campaña con mayor duración”, señaló Carlos Araujo-Lima, gerente senior de retail de la empresa.

Esta mayor duración de la campaña (hasta la primera semana de agosto) “permitirá aumentar la oferta promocional y elevar las ventas en dicho periodo”, dijo el ejecutivo tras indicar que para esta campaña Xiaomi lanzará el Redmi note 10 5G.

Destacó que el mercado se está orientando a ofrecer equipos con tecnología 5G a un precio accesible (segmento medio); mientras que en el caso de equipos de gama baja se están ofreciendo promociones agresivas, y equipos acompañados de accesorios que permitan la interconectividad entre los mismos.

EL DATO

Renovación. En el mercado peruano, el 50% de los celulares se renueva cada dos años, señaló Dominio Consultores.

Primer semestre. Entre enero y junio de este año se llegó a importar alrededor de 5 millones de celulares, 28% más que en el 2019.