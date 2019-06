Ikea revela su visión de futuro en ciudades saturadas

En las abarrotadas ciudades del futuro, las familias compartirán cocinas, pasillos y comedores, los muebles serán robóticos y los armarios podrán reducirse de tamaño cuando no se usen.

Así es como lo ve el mayor distribuidor minorista de muebles del mundo. Ikea expuso su visión sobre cómo alojar a las personas y amueblar un mundo cada vez más urbanizado y más congestionado durante los "Días de diseño democrático" el martes en la pequeña ciudad de Almhult, Suecia.

Ikea, junto con el desarrollador Ikano Bostad y el laboratorio de diseño Space10, se ha embarcado en un proyecto para resolver los retos a los que se enfrentan las ciudades con una creciente urbanización, envejecimiento de la población, aumento de los precios de las viviendas y la falta de recursos naturales.

"Vamos a tener que compartir mucho más en el futuro", dijo Evamaria Ronnegard, líder de desarrollo en Ikea, en una entrevista telefónica, y señaló que se estima que el 70% de la población mundial querrá vivir en ciudades para el 2050.

El tamaño de las casas podría variar, desde hogares de dos familias hasta grandes complejos tipo hotel que cuentan con cientos de habitaciones, según la necesidad y las preferencias culturales. La responsabilidad y la gestión de las instalaciones tendrían que estar integradas en el diseño para evitar crear fricciones innecesarias en temas como la limpieza, dijo.

Los complejos residenciales podrían contar con cocinas conjuntas y áreas de comedor y lugares para hacer ejercicio y actividades de juego. Las habitaciones, los baños y los armarios seguirán estando separados, ya que los estudios muestran que las personas están menos dispuestas a compartir estos espacios, según Ronnegard.

Ikea prevé que el proyecto generará nuevas ideas para el hogar, como refrigeradores más modulares que puedan adaptarse a ciertos alimentos o muebles robóticos que puedan ahorrar espacio en habitaciones pequeñas.

Junto con la empresa emergente de Boston Ori, Ikea planea introducir almacenamiento robótico (vestidores que se pueden minimizar cuando no se usen) en Hong Kong y Japón en el 2020, dijo también.

La compañía está trabajando en tecnologías similares con BumblebeeSpaces, una startup con sede en San Francisco que usa el techo para almacenar muebles cuando no se necesitan. No obstante, puede que la vida comunitaria no sea para todos.

"En algunas culturas, la gente está muy dispuesta a compartir y vivir en grandes constelaciones familiares, mientras que nosotros, aquí en Suecia, estamos acostumbrados a tener nuestra propia esfera privada", dijo Ronnegard.