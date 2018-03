ICCGSA pagará en siete años su préstamo de S/ 6 millones con Agrobanco

La empresa ICCGSA señaló que solo ha desembolsado S/ 6 millones del préstamo emitido con Agrobanco en agosto del 2016, el cual fue pactado en total por S/ 13.9 millones para su subsidiaria forestal, con intermediación de Cofide en la estructuración y otorgamiento de garantía por S/ 2.25 millones.

“El financiamiento fue otorgado por un plazo de 7 años, con un periodo de gracia de 4 años y se amortizará en tres cuotas anuales iguales luego de culminado el periodo de gracia”, informó la empresa en un hecho de importancia enviado a la SMV.

La empresa ICCGSA señaló que viene cumpliendo con el pago de intereses de acuerdo al cronograma estipulado.

Las centrales de riesgo han calificado al crédito como “normal”.

Pero ICCGSA Forestal ha decidido no continuar con las inversiones correspondientes al plan de reforestación original, por lo que no se emitiría más crédito.

La empresa subsidiaria continuará realizando los mantenimientos trimestrales y anuales a las plantaciones forestales que actualmente tiene de acuerdo a lo planificado por el operador forestal.

ICCGSA Inversiones viene evaluando la posibilidad de desinversión en dicha empresa, sin embargo, a la fecha no se ha tomado algún acuerdo en la Junta General de Accionistas (JGA) y/o directorio al respecto.

Reestructuración

Aclaró que su Plan de Reestructuración aún se encuentra en elaboración pues requiere la coordinación con entidades financieras, asamblea de bonistas, entre otros.

Con ese Plan, la empresa busca cumplir con sus obligaciones y concentrarse en el negocio relacionado al sector construcción.

Por otro lado, la empresa ICCGSA señaló que las condiciones económicas, políticas, legales actuales constituyen un panorama desfavorable.



"No solo para ICCGSA en nuevas licitaciones sino para el sector construcción en general, que viene atravesando una desaceleración debido a los últimos acontecimientos", indicó.



ICCGSA indicó que sigue participando en concursos y licitaciones en el sector público y privado, pero la compañía ha tenido dificultades para obtener líneas de crédito o cartas fianzas. Sin embargo, vienen negociando con las instituciones financieras y de seguro.

Andrés Reyes y Olmos

En la venta del proyecto de oficinas de la avenida Andrés Reyes, comunicaron al postor ganador el 7 de febrero la aceptación de la oferta vinculante presentada en el marco del proceso de concurso de venta privado. Actualmente, se encuentra en proceso de Due Diligence.



En el caso de la Corporación Agraria Olmos, la empresa continúa trabajando con un asesor financiero en el proceso de venta, pero aún no existe un memorando de entendimiento o una oferta vinculante.

Uchumayo

ICCGSA continúa sosteniendo que la resolución del Contrato Administrativo de Ejecución de Obra N° 178-2015-GRA suscrito entre ICCGSA y el gobierno regional de Arequipa fue “indebida”.



Entró en detalles. ICCGSA requirió al gobierno regional vía carta notarial que esta entidad declare la nulidad de la Resolución 1527-2017-GRA (que resuelve de forma total el contrato) dentro del plazo máximo de un día calendario.



Como no existió un acuerdo entre la partes, el 4 de enero del 2018 se inició el proceso de conciliación, pero tampoco llegó a un acuerdo.



Por ello, el 23 de enero ICCGSA presentó la Solicitud de Arbitraje con el objeto que el Tribunal Arbitral, entre otras pretensiones, declare invalidez, ineficacia y/o nulidad de la resolución del contrato y proceda con la indemnización a favor de ICCGSA.

