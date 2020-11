Las compañías aéreas necesitarán entre US$ 70,000 millones y US$ 80,000 millones en ayuda adicional de los gobiernos para sobrevivir a la crisis del COVID-19 que está agotando su tesorería, afirmó Alexandre de Juniac, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), al periódico francés La Tribune.

El sector ya recibió US$ 160,000 millones en ayudas de los gobiernos, pero “para los próximos meses, las necesidades de la industria están estimadas en entre US$ 70,000 millones y US$ 80,000 millones en ayudas adicionales. De lo contrario, las empresas no sobrevivirán”, dijo De Juniac en una entrevista coincidiendo con el Foro Aéreo de París, una reunión dedicada al transporte aéreo.

“Cuanto más dure la crisis, mayor será el riesgo de quiebras”, dijo De Juniac. “Casi 40” empresas se encuentran “en dificultades muy grandes o en procedimientos de salvaguarda o quiebra”.

Desde el comienzo de la crisis del coronavirus, que dejó en tierra a casi toda la flota mundial durante varias semanas a principios de año, los gobiernos han aportado ayuda a las empresas en diversas formas (préstamos, ayuda directa, ayuda para mantener los puestos de trabajo).

Pero con la segunda ola de coronavirus, el tráfico no puedo reactivarse y las empresas seguirán registrando pérdidas.

Es probable que este año se acerquen “a los US$ 100,000 millones en lugar de los US$ 87,000 millones anunciados anteriormente”, según De Juniac.

Sobre las posibles fusiones en el sector, el jefe de la IATA dijo que esto requeriría “que las empresas tengan los medios para comprarse mutuamente”, en un momento en que están “en modo de supervivencia”.

Sin embargo, a largo plazo, considera “probable” que haya “menos actores, debido a las quiebras, y que estos actores sean un poco más pequeños, porque se habrán visto obligados a vender una gran parte de su flota o a cerrar rutas, o a tener horarios de vuelo más limitados”.

La IATA se reúne a partir del lunes para la asamblea general anual de la organización, que reúne a 290 aerolíneas de todo el mundo.