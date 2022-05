Hyundai Motor Co. planea anunciar la próxima semana que construirá una nueva planta de ensamblaje de vehículos eléctricos en el sur de Georgia, según una persona familiarizada con el asunto, la última victoria automotriz para el estado.

El proyecto creará unos 8,000 nuevos puestos de trabajo, dijo la persona, que pidió no ser identificada antes de un anuncio pendiente. La planta es parte de los US$ 7,400 millones que el fabricante de automóviles de Corea del Sur prometió invertir en el 2021 en Estados Unidos. Un anuncio, previsto para el viernes 20 de mayo, coincidirá con el viaje del presidente Joe Biden a Corea del Sur y ocurrirá cuatro días antes de las primarias para gobernador de Georgia.

El presidente Biden planea visitar Seúl por dos días durante un viaje de cuatro días a Corea del Sur y Japón. La Casa Blanca aún no ha anunciado su calendario y no hizo comentarios inmediatos el jueves sobre los planes de Hyundai.

Las ventas de Hyundai en EE.UU. han aumentado desde que la compañía transformó su flota para satisfacer la demanda de SUV de los estadounidenses. Logró un récord de ventas al por menor en EE.UU. en el primer trimestre tras aumentar las entregas en casi un 20% en el 2021. La empresa dijo en abril que gastará US$ 300 millones para expandir su planta de ensamblaje en Montgomery, Alabama, para hacer una versión híbrida del crossover Santa Fe y un vehículo eléctrico para su marca de lujo Genesis, el GV70, este otoño.

La planta de Alabama, que actualmente tiene una capacidad anual de 390,000 vehículos, ya fabrica los sedanes Sonata y Elantra, un SUV Santa Fe con motor de combustión y la camioneta compacta Santa Cruz.

Hyundai Motor Group, propietario de las marcas de automóviles Hyundai y Kia, se comprometió en el 2021 a invertir miles de millones en EE.UU. para el 2025, un compromiso que cubre plantas de vehículos eléctricos, estaciones de servicio de hidrógeno y taxis voladores no tripulados.

El anuncio ocurrirá pocos días antes de una primaria republicana para gobernador el 24 de mayo en Georgia, que enfrentaría al titular Brian Kemp contra David Perdue, quien cuenta con el respaldo del expresidente Donald Trump.

Los estados han repartido grandes incentivos para ganar proyectos de vehículos eléctricos a medida que la industria automotriz de EE.UU. compite para construir una cadena de suministro nacional de vehículos eléctricos y reducir emisiones. A principios de este mes, Georgia entregó a la startup de vehículos eléctricos Rivian Automotive Inc. un paquete de US$ 1,500 millones de incentivos estatales y locales para construir una nueva planta de ensamblaje de US$ 5,000 millones a unos 45 minutos al este de Atlanta.

Kemp ha promocionado su éxito atrayendo trabajos al estado como parte de su candidatura a la reelección. Perdue, un exsenador estatal de EE.UU., se ha puesto del lado de los activistas locales que se quejan de la planta de Rivian.

El estado ha estado acumulando victorias automotrices después de haber sido pasado por alto por múltiples fabricantes de automóviles asiáticos y europeos en el pasado. Además de las plantas planificadas de Rivian y Hyundai, el fabricante de baterías de Corea del Sur SK Innovation ha construido una fábrica de US$ 2,600 millones en el este de Georgia para fabricar fuentes de energía para vehículos eléctricos, incluida la camioneta Ford F-150 Lightning. También hay una instalación de Kia Motors en West Point, cerca de la frontera con Alabama.