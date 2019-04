Hulu, controlada por Disney, comprará participación de AT&T

Hulu LLC, el servicio de televisión en línea que ahora es propiedad mayoritaria de Walt Disney Co., acordó recomprar la participación del 9.5% de AT&T Inc., un acuerdo que valoraba a toda la entidad en US$ 15,000 millones.

La participación de AT&T que Hulu está adquiriendo está avaluada en US$ 1,430 millones, informó la plataforma de streaming el lunes.

Hulu, con sede en Los Ángeles, anteriormente fue copropiedad de un cuarteto de gigantes de los medios de comunicación: Disney, 21st Century Fox Inc., Comcast Corp. y AT&T Inc.

Cuando Disney gastó US$ 71,000 millones para adquirir los negocios de entretenimiento de Fox en marzo, obtuvo el control mayoritario. El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo que está interesado en adquirir el resto.

"Agradecemos a AT&T por su apoyo e inversión en los últimos dos años y esperamos colaborar en el futuro", dijo el director ejecutivo de Hulu, Randy Freer, en la declaración del lunes.

WarnerMedia de AT&T "seguirá siendo un socio valioso para Hulu durante los próximos años, ya que ofrecemos a los clientes lo mejor de la televisión, en vivo y a pedido, todo en un solo lugar".