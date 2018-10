Hudbay Minerals negocia compra de chilena Mantos, según fuentes

Hudbay Minerals Inc. está en conversaciones para comprar Mantos Copper SA, una minera chilena que busca un comprador para financiar su planes de expansión, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Mantos podría obtener hasta 1,000 millones de dólares canadienses (US$ 780 millones) en una venta, dijeron dos de las personas que pidieron que no se revelara su identidad porque el asunto no es público. Si bien las conversaciones avanzan, aún podrían fracasar o surgir otros oferentes, dijeron.

Las acciones de Hudbay cayeron un 6.1% a 6.18 dólares canadienses el jueves en Toronto, dando a la compañía un valor de mercado de 1,600 millones de dólares canadienses.

"Si bien la política de la compañía es evitar comentarios sobre especulación y rumores, Hudbay enfatiza que ha tenido una estrategia consistente de optimizar el valor de sus operaciones actuales y evaluar las oportunidades de crecimiento que sean complementarias a su negocio actual", dijo la compañía en un comunicado.

La minera con sede en Toronto no mencionó Mantos, pero dijo que su estrategia podría incluir adquisiciones que se ajusten a sus "criterios estrictos, que van desde la exploración de la etapa inicial hasta la producción de minas, siempre que sean favorables para el valor de los accionistas".

Solicitud de moratoria

La noticia de las conversaciones no sentó bien a uno de los principales accionistas de Hudbay, que ha pedido una moratoria a cualquier fusión y adquisición. La firma canadiense de capital privado Waterton Global Resource Management, que dice que tiene una participación del 4.8% en Hudbay, instó a la compañía a concentrar su energía en mejorar las operaciones de sus activos existentes en lugar de comprar otros nuevos.

"Puesto que somos uno de los cinco principales accionistas de la compañía, pedimos a la junta directiva de Hudbay que termine inmediatamente cualquier conversación o plan para ejecutar la transacción de Mantos o cualquier otra adquisición importante a corto plazo", dijo Isser Elishis, director de inversiones de Waterton, en una carta a la junta de Hudbay el jueves a la que tuvo acceso Bloomberg.

"Creemos que, como resultado de la falta de enfoque estratégico y la incapacidad para ejecutar, las acciones de la compañía están infravaloradas de manera significativa y persistente", dijo, y destacó que las acciones de la compañía han caído un 44% este año, mientras que los precios del cobre han bajado un 12% durante el mismo período.

Advertencia de Waterton

Elishis dijo que esperaba que la junta reconociera la urgencia de los problemas de la compañía y que prestaría atención a las llamadas de Waterton para enderezar el barco. "Sin embargo, debemos reservar nuestros derechos de tomar cualquier medida que consideremos justificada para garantizar que los intereses de los accionistas primen en la sala de juntas", concluye la carta.

Mantos Copper, respaldada por Audley Capital Advisors y Orion Mine Finance, ha estado buscando un comprador para todo o parte de su negocio a fin de captar US$ 1,000 millones con el fin de excavar en busca de cobre y oro en dos de sus minas en el norte de Chile. La empresa, con sede en la ciudad costera de Antofagasta, está trabajando con Bank of Nova Scotia para evaluar todo el rango de alternativas estratégicas, según un comunicado de mayo.

Mantos Copper no respondió a las solicitudes de comentarios.

Mantos ha dicho que su mina Mantoverde requerirá una inversión de US$ 780 millones y producirá una media de 106,000 toneladas métricas de cobre y 33,000 onzas de oro al año. La expansión de Mantos Blancos ampliará la vida útil de la mina hasta el 2035 y requerirá una inyección de capital de US$210 millones, dijo la compañía.

Hudbay tiene operaciones mineras de zinc y cobre, principalmente en la provincia canadiense de Manitoba.