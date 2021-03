Empresas







Huawei invirtió US$ 500 millones en México para reforzar Latinoamérica La tecnológica china también detalló que tienen más de 100,000 patentes activas a nivel global que les generaron entre US$ 1,200 millones y US$ 1,300 millones en ingresos en el 2019 y 2020. Pese a la posición privilegiada de México, sobre todo en el contexto del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Solomon urgió una agenda digital que atraiga innovación.