Huawei advierte del crecimiento más lento en los últimos años

Huawei Technologies ha advertido que registró el crecimiento de ingresos más lento desde 2013, a pesar de su avance frente a Apple Inc. en el mercado mundial de teléfonos inteligentes.



Los ingresos del mayor fabricante de equipamiento de telecomunicaciones de China probablemente subieron 15% a 600,000 millones de yuanes (US$ 92,000 millones) en 2017, dijo el máximo responsable rotativo Ken Hu en una circular a los empleados publicada en la cuenta de WeChat verificada de la compañía. La cifra supone una caída respecto a 2016 cuando las ventas aumentaron un 32%. La compañía envió 153 millones de teléfonos inteligentes.



Huawei, con sede en Shenzhen, ha utilizado un amplio y rentable negocio de desarrollo de redes para financiar la incursión en teléfonos inteligentes, con dispositivos de alta gama pero asequibles frente a competidores locales como Oppo y Xiaomi Corp. Junto con otros fabricantes locales, jugó un papel fundamental en desbancar a Apple y Samsung de las primeras posiciones en ventas del país. No obstante, Apple espera que el iPhone X le ayude a recuperar clientes en un país donde los consumidores son conscientes del estatus social. Sin embargo, el gasto en telecomunicaciones, su mayor fuente de ingresos de Huawei, se ha estancado debido a que el desarrollo de redes de próxima generación no ha despegado.



"Nuestro negocio de redes se ha visto afectado por las tendencias de inversión del mercado, pero se mantiene estable", escribió en su circular Hu, uno de los varios ejecutivos de Huawei que asume el cargo de máximo responsable de forma rotativa. "Las fluctuaciones del mercado refuerza nuestra determinación de asociarnos con operadores para explorar y captar" oportunidades futuras.



Se espera que el grupo de consumo de Huawei, que vende dispositivos que incluyen teléfonos y relojes inteligentes, crezca un 30% a 236,000 millones de yuanes en 2017, según otra circular distinta de Richard Yu, director del negocio.



Fundada en 1987 por el ex-ingeniero del Ejército Ren Zhengfei, Huawei se ha convertido en una de las mayores corporaciones privadas y más diversas de China.



Huawei ha intensificado su expansión en mercados extranjeros como Europa y, según se ha informado, está en conversaciones con operadores estadounidenses para vender sus teléfonos en territorio de Apple. En el tercer puesto a nivel mundial, la compañía china acaparó el 10.4% de los envíos mundiales en el tercer trimestre frente al 12.4% de su rival estadounidense, según la firma de investigación IDC.