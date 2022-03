HSBC Holdings Plc ha editado informes de investigación de sus analistas para eliminar cualquier referencia a una “guerra” en Ucrania, mientras el banco se resiste a la presión para seguir a sus pares y cerrar sus operaciones en Rusia, informó el periódico Financial Times, citando a dos fuentes no identificadas.

Los comités del banco que revisan las investigaciones publicadas externamente y las comunicaciones con los clientes han modificado varios informes para suavizar el lenguaje, incluido el cambio de la palabra “guerra” por “conflicto”, informó el periódico.

Una persona cercana al banco dijo que el tema era extremadamente delicado porque HSBC tiene cientos de empleados en Rusia, donde el Gobierno promulgó una ley contra la difusión de lo que considera información falsa sobre la guerra de Ucrania, según el periódico.

Los cambios en el lenguaje han provocado un debate interno y quejas de algunos empleados, informó.

Internamente, HSBC se ha mostrado más abierto, y su director ejecutivo, Noel Quinn , utilizó la palabra guerra en un video dirigido a los altos directivos, según el periódico.

En un informe de investigación del viernes, el equipo de investigación de consumo minorista del banco escribió “que el Reino Unido enfrenta niveles de inflación de dos dígitos, ya que la guerra en Ucrania está afectando aún más el costo de vida”, al referirse a los comentarios de un alto ejecutivo británico.

Los bancos mundiales, entre ellos los gigantes de Wall Street Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co., han estado retirando sus negocios de Rusia. El lunes, Credit Suisse AG informó sus planes de reducir sus operaciones en el país, mientras que Deutsche Bank AG anunció su retirada a principios de este mes.

En los seis meses hasta junio del 2021, la filial rusa de HSBC obtuvo una ganancia antes de impuestos de 377 millones de rublos (US$ 3.84 millones), según los estados presentados por la unidad. Los activos totales de la unidad ascendieron a 89,900 millones de rublos, según los estados, y empleaba a 249 personas.

Un portavoz de HSBC declinó hacer comentarios sobre el informe. El banco ha señalado anteriormente que no estaba aceptando nuevos negocios en Rusia y que continuaría “reduciendo” sus operaciones, pero no ha anunciado su retiro total.

“Tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros clientes internacionales con apoyo bancario, mientras toman e implementan decisiones sobre sus operaciones en Rusia durante las próximas semanas”, declaró el banco en un comunicado del 21 de marzo sobre sus negocios en el país.