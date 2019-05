HPE comprará fabricante de supercomputadores Cray por US$ 1,400 millones

Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) aceptó comprar al fabricante de supercomputadoras estadounidense Cray Inc. en un acuerdo valorado en cerca de US$1,400 millones, en un esfuerzo de la firma para hacerse más competitiva en computación de alto nivel.

Los inversionistas de Cray obtendrán US$ 35 por acción en efectivo, dijeron las compañías en un comunicado el viernes, lo que confirma un informe anterior de Bloomberg. La transacción representa una prima cercana al 17% sobre el precio de cierre del jueves. El acuerdo valora a Cray en US$ 1,300 millones netos en efectivo, informaron las firmas en el comunicado.

Cray repuntó 17% a US$ 34.89 a las 9:49 a.m. en las operaciones de Nueva York tras haber tocado US$ 34.96, su mayor ganancia intradía en un año. HPE, con sede en Palo Alto, California, ganó alrededor del 2% a US$ 14.82.

El acuerdo ayudará a HP Enterprise a fortalecer su posición frente a International Business Machines Corp. (IBM) . También podría convertirse en el mayor contrato de HP Enterprise desde su salida a bolsa en 2015, superando a su adquisición de Nimble Storage Inc. por aproximadamente US$ 1,000 millones más que hace dos años, según datos recopilados por Bloomberg.

HP Enterprise se ha reducido principalmente desde su creación, a partir de la fragmentación de Hewlett-Packard Co. En 2017, completó la escisión y fusión de su negocio de servicios empresariales con Computer Sciences Corp. También se separó de algunos activos de software en un acuerdo de US$ 8,800 millones con Micro Focus International Plc, con sede en el Reino Unido.

Aun así, la empresa además comprometió US$ 4,000 millones hasta 2022 destinados a iniciativas de desarrollo de inteligencia artificial, la internet de las cosas y ofertas de computación distribuida.El director ejecutivo, Antonio Neri, sucesor de Meg Whitman desde el año pasado, dijo en noviembre que HP Enterprise comenzaría a recuperar dicha inversión en los próximos dos años.

La situación de pérdidas de Cray se remonta a una compañía fundada en 1972 por Seymour Cray, conocido como el "padre de la supercomputación".

Este mes, firmó un acuerdo con el Laboratorio Nacional Oak Ridge, gestionado por el Departamento de Energía de EE.UU. , para desarrollar un nuevo sistema avaluado en US$ 600 millones para investigaciones sobre inteligencia artificial, clima, estructuras subatómicas, genómica y física.

Los propios sistemas informáticos de alta gama de HP Enterprise son utilizados por la Universidad de Notre Dame, el Centro de Supercomputación de Pittsburgh y el gigante químico BASF SE, según su página web.

El año pasado se adjudicó un contrato de US$ 57 millones para suministrar supercomputadoras al Departamento de Defensa de EE.UU. para diseñar helicópteros y pronosticar el tiempo.