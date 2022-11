HP comunicó este martes que prevé recortar entre 4,000 y 6,000 empleos a nivel global en el transcurso de los próximos tres años.

La empresa de tecnología estadounidense -con sede en California- detalló que este accionar forma parte de un plan para ahorrar al menos US$ 1,400 anuales para el 2025. No obstante, esto tendría un coste aproximado de US$ 1,000 millones en restructuración y otros gastos.

Actualmente, HP cuenta con una plantilla de aproximadamente 51,000 empleados en el mundo. Por ahora, se desconoce como será el recorte de personal.

Enrique Lores, presidente y consejero delegado de HP, detalló que esta estrategia tiene como objetivo reducir costes y permitirá reinvertir en “iniciativas de crecimiento clave”.

Ante este probable hecho, HP se une a otras grandes compañías tecnológicas que recortará personal debido a aparición de la pandemia del COVID-19.

Cabe señalar que la facturación de HP en el último trimestre de sus ejercicio fiscal se redujo un 11.2% a comparación del 2021, hasta US$ 14,800 millones).

(Con información de EFE)