HP Inc. confirmó que Xerox Holdings Corp. presentó una oferta de adquisición, un posible acuerdo entre dos nombres icónicos en tecnología que redefiniría la industria de la impresión.

“Hemos conversado con Xerox Holdings Corporation cada cierto tiempo respecto a una posible combinación de negocios”, dijo el miércoles la compañía con sede en Palo Alto, California, en una declaración. “Recibimos una propuesta enviada ayer. Tenemos una trayectoria de comprometernos a tomar medidas cuando hay un mejor camino a futuro y seguiremos actuando con deliberación, disciplina y un ojo puesto en lo que es lo mejor para todos nuestros accionistas”.

Citigroup Inc. acordó financiar a Xerox para absorber a HP, dijo una persona familiarizada con el asunto. Es probable que la compañía necesite asumir al menos US$ 20,000 millones de deuda para cerrar el acuerdo, según información reportada anteriormente por el Wall Street Journal.

La capitalización de mercado de HP llegaba aproximadamente a US$ 27,300 millones al cierre de las operaciones del martes, mientras que la de Xerox alcanzó los US$ 8,000 millones, antes de que se conociera la noticia del posible acuerdo. Xerox había extendido una oferta de US$ 22 por acción, reportó Financial Times, una prima cercana al 20% de HP al cierre del martes, antes del surgimiento de las noticias de una posible adquisición.

HP no ha decidido si la oferta de Xerox es el acuerdo adecuado, según una persona familiarizada con los planes de HP. El fabricante de computadoras no concuerda con Xerox respecto a las posibles sinergias y le preocupa la deuda necesaria para un acuerdo, dijo la persona, que pidió no ser identificada hablando públicamente sobre conversaciones internas. Incluso si HP decide que una combinación vale la pena, no está convencido de que Xerox tenga la experiencia apropiada para una fusión compleja y no cree que Xerox sea el comprador, dijo la persona.

HP, uno de los fabricantes de impresoras más grandes del mundo, y Xerox, uno de los mayores vendedores de fotocopiadoras, han tenido que redoblar sus esfuerzos debido a que el creciente interés en la impresión de oficina y de consumo ha frenado los negocios más rentables de ambas compañías. Además, HP ha tenido que competir en un estancado mercado de computadoras.

Ambos fabricantes de hardware han respondido a los cambiantes mercados con importantes medidas de reducción de costos. El nuevo director ejecutivo de HP, Enrique Lores , anunció otra reestructuración que podría eliminar hasta el 16% de la fuerza laboral para fines del año fiscal 2022, en medio de la caída de las ventas de su lucrativo negocio de tintas para impresoras. Xerox dijo que planea recortar US$ 640 millones en gastos este año. La compañía de fotocopiadoras, con sede en Norwalk, Connecticut, espera que una entidad combinada de Xerox-HP pueda ahorrar al menos US$ 2,000 millones en gastos, según el Journal.

“Financiar una transacción de HP de US$ 30,000 millones principalmente con deuda puede ser un desafío para Xerox, pero no un obstáculo insuperable”, escribió Robert Schiffman, analista de Bloomberg Intelligence, el miércoles en una nota.