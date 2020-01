Se espera que las ventas de entradas de cine vuelvan a caer en el 2020, sin la fuerza total de los Vengadores para salvarlas.

Después de un año marcado por éxitos de Walt Disney Co., incluido el mayor lanzamiento animado de la historia con “Frozen II”, un final de la trilogía de “Star Wars” y una película de los Vengadores que se ubica como la película más vendida de todos los tiempos, 2020 se sentirá como una resaca, según analistas de taquilla. Si bien el año ciertamente tendrá algunos éxitos de taquilla, incluida una versión de acción en vivo de “Mulan” y la entrega de Marvel “Black Widow”, la lista no incluye el gran volumen de franquicias muy esperadas que marcaron el 2019.

“Este fue un año loco para Disney”, asegura Jeff Bock, analista en Exhibitor Relations. “Fue como ver pasar el cometa Halley: algo que podríamos no ver por otros 75 años”.

Star Wars y los Vengadores llegaron a conclusiones de algún tipo en sus historias que se construyeron a lo largo de los años. En total, Disney lanzó siete de las nueve películas del 2019 que se espera terminen sus carreras con un total mundial de más de US$ 1,000 millones, el mejor año en la historia para un estudio.

Junto con otros mega éxitos, como “Joker” de Warner Bros. de AT&T Inc. y “Spider-Man: Lejos de casa” de Sony Corp., la bonanza de Disney ayudó a la taquilla estadounidense a generar ingresos de aproximadamente US$ 11,400 millones en el 2019. Aun así, eso fue una disminución respecto al récord de US$ 11,900 millones en el 2018, según Comscore Inc.

Si bien este año los estudios aún lanzarán películas centradas en los superhéroes y la nostalgia, las dos categorías de películas que generan consistentemente lanzamientos con más de US$ 1,000 millones en ventas de entradas, no resolverán las largas sagas de la misma manera que “Avengers: Endgame” y “Star Wars: El ascenso de Skywalker”.

“Parece que ‘Black Widow’ será un éxito, pero en esencia es un asunto de cantidad”, asegura Shawn Robbins, analista de Box Office Pro. Las películas de Los Vengadores y Star Wars “fueron dos grandes eventos que el estudio había estado construyendo durante casi una década; esos son grandes eventos culturales no solo para los fanáticos, sino para los espectadores promedio”.

El mercado de dramas originales para adultos de menor presupuesto no está claro. Aunque algunos fueron éxitos en el 2019, como “Entre navajas y secretos” de Lions Gate Entertainment Corp., el streaming ha puesto a los estudios bajo presión para centrarse en su rango de gran presupuesto, según Amina Bensaid, analista de Bloomberg Intelligence.

Las gigantes en la web como Netflix Inc. y Amazon.com Inc. están ganando atención y grandes nominaciones a premios para películas como “El irlandés”, aunque casi ninguna pasa por los cines. Eso hace que sea más difícil para los estudios competir por la atención cuando hay un gran volumen de contenido original disponible en casa.

Según una encuesta realizada por Fandango, todas menos una de las 10 películas más esperadas en el 2020 son películas de superhéroes, secuelas o familiares animadas. Las tres películas principales son entregas de DC y Marvel, mientras que la cuarta es la nueva versión de “Mulan” y la quinta es la película de James Bond “Sin tiempo para morir”.

Pero con menos películas muy esperadas, la taquilla puede tener menos espacio de crecimiento, según Paul Dergarabedian, analista en Comscore. Por ejemplo, “Tenet”, de Christopher Nolan, será lanzada en julio, con muchos de los detalles clave sobre la trama envueltos en misterio.

“La sabiduría convencional el año pasado fue que, dada la cantidad de franquicias y secuelas, tendríamos un año récord”, dice Dergarabedian. “Necesitamos darle al 2020 la oportunidad de comenzar. Podría haber películas en la mezcla que sean frescas y originales y que puedan salir de la nada con un excelente desempeño”.