La compañía Hochschild Mining informó, en el marco del Denver Gold Forum, que las unidades mineras de Inmaculada y Pallancata ya se encuentran al 100% en su producción. Asimismo, se estima que la unidad de San José, ubicada en Argentina, llegue al mismo nivel hacia el cuarto trimestre de este año.

La empresa también indicó que la producción prevista para el 2020 está entre 280,000-290,000 onzas de oro equivalente, o 24-25 millones de onzas de plata equivalente.

Cabe recordar que Hochschild ya había estimado una menor producción para este año debido a las disrupciones por la pandemia. La empresa, que opera dos yacimientos en Perú y uno en Argentina, retiró en abril su pronóstico de una producción de 422,000 onzas de oro equivalente o 36 millones de onzas de plata equivalente debido al cierre temporal de sus minas por cuarentena.

Asimismo, en cuanto a los costos sostenidos todo incluido (AISC), Hochschild estima que estos oscilarán entre US$ 14.5 y US$ 15 por onza en plata equivalente y US$ 1,250 a US$ 1,290 por onza en oro equivalente.

Planes

Respecto a las inversiones en bienes de capital o Capex, la minera apunta a que este año bordeen entre los US$ 110 millones a US$120 millones. En tanto, la inversión en exploración en proyectos brownfield se incrementó a US$37 millones; y exploración en proyectos greenfield, ascenderá a US$9 millones este 2020.

En esa línea, la minera se enfocará en un crecimiento dirigido por la exploración en tanto ejecutará una campaña orientada a los proyectos brownfield que comprende 65 kilómetros de distrito mineralizado lo que sostiene un potencial incremento de la vida útil minera.

De esta manera, el programa para el segundo semestre de este año comprenderá las unidades de Inmaculada, Pallancata, Pablo Sur, Cochaloma, Palca, Corina, Yanacochita, Minascucho y Huarmapata.

En el caso de la exploración de Inmaculada, se apunta a una perforación para el desarrollo de vetas en Juliana y Shakira así como un potencial programa de perforación en Minascucho y Huarmpata. Esto conllevará a una perforación de relleno de 100 mil metros en 2020.

En Pallancata, se espera empezar con la mineralización en las vetas de Santa Beatriz, Escondida y Prometida. Asimismo, se tiene expectativa sobre Cochaloma y Pablo Sur, objetivos a perforar este año.

Operación

La minera aseguró que apunta a un fuerte potencial en antiguas minas y proyectos de corto plazo. Así, para el segundo semestre de este año, cuentan con programas de perforación en Arcata, Ares, Condor, Crespo y Corina. También se contemplan programas futuros en Azuca y Selene.

La posición de caja de la empresa asciende a US$162 millones y cuenta con una deuda neta al 30 de junio de US$58 millones. Además, se registra una generación de flujo de caja libre potencialmente significativa hacia el 2S20.

Los ingresos de la minera cayeron 35% en el primer semestre del año debido a la cuarentena por el covid-19 y el Ebitda se ubicó en US$80.6 millones cayendo US$73.1 millones respecto al primer semestre del 2019. De igual manera, se destinaron US$6.6 millones para iniciativas de respuesta frente al coronavirus.