HNA renuncia a formar un imperio hotelero con venta de Radisson

Hasta el año pasado, la empresa china HNA Group Co. era uno de los nombres que más sonaba en la industria hotelera mundial. Lo que comenzó en 2013 con una inversión en NH Hotel Group SA de España pronto se extendió a importantes participaciones en las compañías responsables de los hoteles Hilton , Rezidor y Carlson.

Pero los ambiciosos planes del conglomerado se han deshecho más rápido que las adquisiciones. Sólo este año, HNA se desprendió de Hilton Worldwide Holdings Inc. y sus filiales por un total de US$ 8,500 millones y comenzó a vender sus acciones en NH a un grupo tailandés. La venta de su última cadena mundial –Radisson, los hoteles que antes operaba bajo las marcas Rezidor y Carlson- a una compañía china se anunció hace unas horas.

El ascenso y caída de HNA como empresa hotelera muestra cuán repentinamente han cambiado las ambiciones de la compañía respecto de las épocas en que buscaba construir un imperio, cuando se expandía más allá de sus posibilidades adquiriendo ávidamente de todo, desde grandes participaciones en Deutsche Bank AG a rascacielos en Manhattan. Esto es parte de una retirada más amplia del conglomerado chino, que vendió más de US$ 17,000 millones de activos este año para reducir una de las cargas de deuda empresarial más grandes del país.

Durante su ascenso, se decía que HNA estaba entre las compañías que evaluaban presentar una oferta por Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., propietaria de la marca de hoteles Westin.

Sin duda, HNA seguirá operando hoteles bajo las marcas Tang y Tangla pero estos principalmente están diseminados por toda China, según su sitio web.

En su última operación, HNA acordó vender su participación en Radisson Hospitality AB, que cotiza en Estocolmo, y la empresa de capital cerrado Radisson Holdings Inc. a Jin Jiang International Holding Co., que es controlada por el gobierno de Shanghái y posee el 12% de la francesa Accor SA. Aunque el valor total de la venta no se dio a conocer, Bloomberg informó este mes que Radisson podría costar por lo menos US$ 2,000 millones.

La compra convertiría a Jin Jiang en la séptima mayor compañía de hoteles del mundo, con 344,000 habitaciones, según el proveedor de datos de alojamiento STR.

HNA adquirió su participación en Radisson en 2016 e implementó una estrategia agresiva para actualizar sus marcas y una nueva tecnología de gestión de reservas e ingresos, además de ampliar su espectro de operaciones de desarrollo. En un comunicado enviado por correo electrónico, John Kidd, máximo responsable de Radisson Hospitality, dijo tener la esperanza de que esos esfuerzos continuaran bajo la dirección de los nuevos dueños.

“HNA ha dado un gran apoyo a nuestro negocio”, dijo Kidd. “Nuestros esfuerzos para transformar la compañía hasta ahora han contribuido a hacer de Radisson Hotel Group un objetivo de adquisición sumamente atractivo. Vemos una enorme oportunidad con Jin Jiang International de unirnos a una de las compañías hoteleras más grandes del mundo”.