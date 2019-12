El plan de Minka -parte de la división de Centros Comerciales de Centenario- hace un año fue repotenciar su oferta comercial con el ingreso de nuevas marcas, amparados en una inversión de US$ 100 millones en nueva infraestructura.

Hoy, el balance ha sido positivo y este año presentan un crecimiento de 25% en su Ebitda en relación al 2018. Con el respaldo de este resultado, los planes de nuevos ingresos en el 2020 continúan. Gary Moncada, mall manager de Minka, señaló a Gestión que en el primer semestre del próximo año iniciará operaciones la fast fashion sueca H&M con un espacio de 2,100 m2.

Asimismo, Stradivarius del Grupo Inditex, abrirá por primera vez en un centro comercial (aunque sería su segunda tienda en el país) en un área de 300 m2. A ellas se suma el ingreso de Smart Fit, con un local de 1,300 m2, y Puma, con una tienda de 300 m2.

“Ahora nos encontramos en obras de habilitación para H&M. Esta marca irá en parte del terreno que dejó Ripley Max”, comentó Moncada, tras anotar que la marca sueca debe estar abriendo para campaña del Día de la Madre. Un poco antes haría su ingreso Stradivarius.

-Más espacios-

Actualmente se ha destinado el 75% del área arrendable (56,000 m2) a retail moderno, y el objetivo es consolidar la propuesta y convertirse en el outlet más importante del país, dijo Moncada. “Después de las inversiones que se hicieron tenemos habilitados los espacios para el retail moderno y aún nos quedan entre 800 m2 y 1,000 m2 para sumar oferta, y estamos negociando con nuevas marcas que entrarían en el primer semestre del 2020”, anotó.

Pero su foco no está solo en el outlet sino también en el entretenimiento. Así, ingresaría Jump Spot, parque de trampolines que irá en un espacio de 500 m2. “Para ganar espacio se está sacrificando área de estacionamientos (estos se irían al sótano); en un futuro el plan es incrementar la categoría de entretenimiento”, dijo Moncada.

Consultado sobre las expectativas de la campaña navideña, Gary Moncada indicó que esperan alcanzar un crecimiento de 15% en visitas, es decir, pasar de 1.8 millones que reciben en los meses típicos a 2.1 millones de personas. Y a nivel de ventas, la proyección para este campaña es crecer un 10%.

-Cifras y datos-

Mercado. El 25% de ABL (área arrendable) de Minka se ha destinado a ser un mercado modelo.

Marcas. No han perdido de vista las tiendas de conveniencia, y cuentan con las tres principales marcas que son Tambo+, Listo y Oxxo.

-En corto-

Cash and carry. Minka también quiere reforzar la oferta de marcas de alimentos del formato cash and carry. Así, harán su ingreso Mayorsa y Supermayorista Vega. Tras descartar que ambas marcas se canibalicen, Gary Moncada señaló que también “se podría decir que Metro se perjudica teniendo la oferta de mercado en el mismo mall, pero no ha ocurrido, ya que está más enfocado en el non food”.