Casi un año después del acuerdo entre Hitachi Ltd. y ABB Ltd. que concluyó con la formación de Hitachi ABB Power Grids, la firma de soluciones ecoeficientes con sede en Suiza, continúa afianzando su presencia en el Perú, en donde trabaja no solo para disminuir las emisiones de carbono, sino también para colocar en agenda soluciones que optimicen el consumo de energía, agua y transporte, que son las principales fuentes generadoras de CO2.

En ese sentido, Augusto Martinelli, gerente general de la empresa en Perú, confía en que se incremente la demanda por energías limpias para, de esta manera, favorecer las metas corporativas de crecimiento que se han planteado.

“Desde nuestra parte vamos a seguir apoyando en el desarrollo de generación renovable con soluciones digitales y óptimas para nuestro mercado, pero lo que se requiere es el crecimiento de la demanda de energías limpias”, afirma.

De concretarse ese desempeño positivo que esperan del mercado peruano, considera que el crecimiento de la demanda repercutirá en los buenos resultados que esperan alcanzar durante este año.

“Para el 2021 esperamos un crecimiento sostenido que supere los resultados del 2020, teniendo en consideración que, a pesar de que seguimos en pandemia, hemos tenido que aprender”, sostiene seguro de que a pesar de la época de elecciones, habrá una reactivación y el país crecerá, al igual que todos los sectores productivos, lo que terminará favoreciendo el desempeño de su representada.

Demanda al alza

Precisamente, entre los sectores o actividades económicas que más demandan los servicios y productos de Hitachi ABB Power Grids en el país, Martinelli señala que en el segmento de las ‘utilities’ destacan las empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mientras que en el segmento minero las firmas vinculadas a la gran, mediana y pequeña minería formal, a las que se suman otras compañías de la industria en general.

Y, tomando en cuenta que tras la integración de Hitachi Ltd. y ABB Ltd., pretendían consolidar su presencia en la región con suministros y servicios locales de primer nivel, además de ampliar su cartera de clientes, sostiene que el mercado peruano es muy importante para su matriz, sobre todo porque aquí se viene construyendo uno de los dos proyectos de transporte más importantes de la región: la línea 2 del metro de Lima, en donde –al igual que en el metro de Panamá– Hitachi ABB Power Grids tiene participación directa.

Por esa razón, en los próximos cinco años esperan consolidar su liderazgo en el mercado peruano en el segmento de sistemas de potencia eléctrica y transporte masivo de pasajeros, en donde ya se aplican tecnologías que contribuyen con la eliminación de CO2 para lograr cero emisiones.

“En el Perú, hemos avanzado bastante en el uso de soluciones digitales dentro del sector energía. Por ejemplo, en Hitachi ABB Power Grids nuestros equipos pueden ser controlados a distancia y de manera digital”, subraya Martinelli.

Agrega que no es necesario que un operador se traslade de un lugar a otro para manejarlos. Tienen equipos que les permiten hacer mantenimiento de forma virtual y remota, y también cuentan con soluciones para empresas de generación convencional, hidráulicas, renovables (eólicas y solares), utilities, mineras e industria.

Teniendo en cuenta el potencial que representa su portafolio de productos, refiere que buscan aparecer en el radar de sus potenciales clientes para seguir creciendo a pesar de la pandemia, por lo que también se focalizarán en apoyar a sus clientes actuales a calificar como carbono neutral, ya sea para el 2030 o el 2050, dependiendo de los sectores y de lo que señalan las normativas.

“Las tecnologías digitales nos ayudarán a desempeñar un rol estratégico en la transformación y descarbonización mundial de los sistemas eléctricos y, por eso, nuestro compromiso pasa por impulsar un futuro energético sostenible con tecnologías digitales pioneras”, concluye.