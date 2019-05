Héctor Banchero: “Este año comenzaremos a vender marca Tudor”

Con más de 100 años de vida institucional, Casa Banchero va por más en el mercado local. Así, se enfocarán este año en crecer en la comercialización de anillos de compromiso y en promover la venta de la segunda marca de Rolex, Tudor, entre otras acciones.

¿Cómo les ha ido en sus ventas en lo que va del año?, ¿qué expectativa de crecimiento tienen para el cierre del 2019?

Entre enero y marzo hemos crecido a doble dígito, y si bien cerrando el primer trimestre hemos sentido una pequeña desaceleración, tenemos planificado cerrar el 2019 con un incremento de dos dígitos.

¿Cómo conseguirán incrementar sus ventas a doble dígito este año?

En los tres primeros meses del año lo que nos ha permitido crecer son los anillos de compromiso, y al cierre del 2019 esperamos duplicar las ventas de esta categoría. Asimismo, estamos enfocados en impulsar la comercialización de relojes Tudor, la segunda marca de Rolex.

¿Qué acciones desarrollarán para impulsar la venta de la marca Tudor?

Hemos ampliado la variedad del portafolio de la marca, antes manejábamos unas 6 a 7 piezas por modelo, ahora tenemos un stock de entre 25 a 30 piezas. Asimismo, este año planeamos tener la marca en nuestras tres tiendas en Lima y en la de Trujillo. Hoy Tudor solo tiene presencia en los locales que tenemos en el Jockey Plaza y en Miraflores.

Expansión

¿Planean abrir este año nuevas tiendas en el país?

Este año no es una prioridad, más bien estamos abocados en hacer remodelaciones en la tienda del Jockey Plaza (Surco), así como en nuestro local principal del distrito de Miraflores.

¿Cuándo proyectan volver a abrir nuevos locales?

Entre el 2020 y el 2021, pero tendríamos que recibir una propuesta interesante. Nos han hablado de un proyecto de mall en La Molina, y nos parece buena opción entrar al proyecto del centro comercial del ex-Cuartel San Martín, por estar ubicado en una zona interesante (límite de Miraflores con San Isidro); pero estamos a la espera de ver qué se viene.

¿Planean llegar a una nueva ciudad en el interior del país?

Sí, estamos evaluando llegar a Arequipa en los próximos dos a tres años, debido a que es una plaza interesante. Pero lo más importante es hacer una alianza estratégica en esta ciudad, como la que tenemos en Trujillo.

En el caso de Rolex, ¿sumarán nuevos shop in shop dentro de sus tiendas?

Hay dos shop in shop dentro de las tiendas del Jockey Plaza y de Miraflores, pero por ahora no sumaremos más, ya que se requeriría ampliar los locales. Lo que sí queremos es “rolexorizar” el espacio de recepción de los shop in shop de Rolex, para mejorar la experiencia con la marca.

¿Sumarán la representación de nuevas marcas?

Para la campaña del Día del Padre se está trayendo a Barakà, marca de joyería italiana para el hombre. Y en los próximos dos años sumaríamos dos nuevas marcas extranjeras.

Las Claves

Inversión. Alrededor de US$ 250,000 destinarán este año a las remodelaciones de sus tiendas del Jockey Plaza y Miraflores.



Relojes. Casa Banchero representa a las marcas Rolex, Tudor, Zenith y Hublot.



Día del Padre. En el mes de junio, por esta campaña, esperan crecer en un dígito en sus ventas con respecto a la misma temporada del año pasado.