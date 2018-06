HBO tendrá más presupuesto bajo AT&T para combatir a Netflix

El nuevo propietario de HBO planea destinar más dinero a la red detrás de "Juego de tronos" y "Westworld".

John Stankey, el nuevo jefe de la división de entretenimiento de AT&T Inc., planea aumentar el presupuesto de programación original de HBO para mantener el ritmo de rivales con altos presupuestos como Netflix Inc. AT&T tomó el control de HBO y el resto de Time Warner Inc. el jueves después de superar una batalla antimonopolio.

"Espero plenamente que vayamos a invertir más en el desarrollo de contenido en HBO", dijo Stankey en una entrevista.

Stankey, un veterano de la industria telefónica, tendrá que convencer a Hollywood de que puede supervisar un gigantesco negocio de entretenimiento. Se hará cargo de las tres unidades de Time Warner: HBO; Turner Broadcasting, hogar de CNN, TNT y TBS; y el estudio de Warner Bros.

Eso lo coloca en un primer plano para intentar conjugar una cultura cinematográfica y televisiva con un negocio de telecomunicaciones que data de la época de Alexander Graham Bell.

En HBO, Stankey planea tener una biblioteca de programación más grande y más contenido bajo demanda. Agregó que quiere llevar la versión de HBO solo en línea a más países, y dar a los espectadores que cancelan sus suscripciones en todo el mundo una forma de que puedan acceder a la red.

Oportunidad en el extranjero

"Claramente hay una oportunidad internacional, donde HBO podría elegir tener relaciones más directas con los usuarios finales que las que tienen hoy", dijo.

AT&T salió vencedora esta semana en su agotadora lucha con el Departamento de Justicia, allanando el camino para la compra de Time Warner, una transacción originalmente anunciada en 2016.

Time Warner se convertirá en la división de medios de AT&T, que tendrá su sede en Nueva York y Los Ángeles. El nombre de Time Warner será retirado.

El máximo ejecutivo de Time Warner, Jeff Bewkes, planea quedarse durante un período de transición, pero Stankey declinó hacer comentarios sobre el futuro de los titulares de las tres divisiones de Time Warner: Richard Plepler en HBO, Kevin Tsujihara en Warner Bros. y John Martin en Turner. Se ha especulado que Martin dejaría la compañía después de que se cierre el trato.

Programación deportiva

Además de HBO, uno de los activos más preciados de Time Warner es su programación deportiva. Stankey dijo que ve nuevas oportunidades para usar las transmisiones de la NBA de Turner para los suscriptores de AT&T porque los juegos son más cortos que en otros deportes.

"Es un formato que está bien adaptado a una sociedad distraída", dijo. "Los aspectos más destacados se pueden comprimir de mejores formas para lograr el compromiso".

Pero dijo que AT&T sería cautelosa con respecto a los futuros derechos deportivos y que no irá "a tontas y a locas y revisar todo el contenido deportivo". Dijo que prefería invertir en programación que AT&T puede poseer, no licenciar, para que tenga la flexibilidad de transmitirla en diferentes plataformas y mercados.

"Si podemos gestionar esos derechos de manera más efectiva, podemos tener mejores productos", dijo. "El contenido de licencias de deportes es más engorroso. Hay un equilibrio que debe alcanzarse".

En los próximos días, AT&T lanzará un nuevo servicio de TV de bajo costo con la programación de Time Warner como el ancla. Estará diseñado para personas que no estén interesadas en los deportes, dijo Stankey.

Noticias personalizadas

CNN, mientras tanto, comenzará a utilizar los datos inalámbricos de AT&T para adaptar la programación de noticias a los clientes telefónicos, "en función de dónde están, qué están haciendo, cuáles son sus preferencias y aversiones", señaló.

Mientras espera que se cierre el acuerdo, Stankey se ha estado aclimatando a Hollywood al agregar más programas y películas a su dieta fija de programas deportivos, dijo.

En los últimos días, vio los dos primeros episodios de "Succession" de HBO, y dice que, además del golf, su cita para el domingo es la serie de ciencia ficción "Westworld" de HBO. "Estoy un poco enganchado con ese ahora", señaló.