¿Cómo fue el primer semestre para Hayduk en cuanto a ventas y producción?

En venta hemos generado ingresos por más de US$ 120 millones y en producción hemos alcanzado alrededor de 47,000 toneladas de harina, 7,000 toneladas de aceite, 330,000 cajas patrón de conservas y 5,000 toneladas de congelados. En el mismo periodo del 2021 logramos vender US$ 43 millones más debido a que la temporada de pesca fue mejor y hubo mayores stock inicial. Pero este año se van a registrar mejores precios de venta de harina y en especial del aceite.

¿Fue un semestre ágil en cuanto a lanzamientos e innovaciones?

Continuamente trabajamos por mejorar los procesos, innovar en nuestras operaciones, en general en la gestión de toda la organización.

¿Y van a realizar innovaciones para este semestre?

De cara a lo que queda del año, de la mano del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), estamos trabajando dos proyectos para la implementación de ingeniería robótica para los procesos de limpieza de nuestros barcos e instalaciones, y otro proyecto que se centrará en la investigación y desarrollo de nuevos productos.

¿Ven que el mercado presenta oportunidades para hacer adquisiciones?

Más que enfocarnos en adquisiciones estamos dirigidos en hacer capex sobre lo que ya tenemos, y estamos viendo ampliar nuestra capacidad de producción en plantas, principalmente entre Vegueta, Coishco y Malabrigo, para llegar a nuevos mercados ampliando nuestra diversificación geográfica.

¿Han mapeado con qué productos llegar?

En sí los productos son los mismos, por así decirlo, por ejemplo, harina para las anguilas, pero hay especificaciones técnicas de lo que requiere el cliente. El trabajo de investigación y características es lo que hace que el alimento se ajuste.

¿La coyuntura local e internacional cómo impacta en la empresa?

Los altos precios del aceite de pescado han ayudado a mitigar los menores volúmenes en el año. En esa línea, nuestras ventas de aceite se van a ir enfocando cada vez más en clientes que lleguen al sector farmacéutico y menos al nutracéutico.

Pero la demanda internacional se mantiene fuerte…

El mercado internacional se ha mantenido firme en la demanda a pesar de la crisis inflacionaria y los problemas logísticos. En consumo humano indirecto (CHI), en harina y aceite hablamos de un mercado de oferta, es decir, vendemos lo que producimos y este año es normal, pero el 2020 y 2021 fueron muy buenos.

¿Cómo están vendiendo?

Como volumen estamos vendiendo menos, aunque en valor el precio de la harina se ha mantenido, pero el aceite tiene un aumento de entre 50% y 60%. Sin embargo, los rendimientos de aceite han sido menores como país, y la oferta al mundo es menor.

¿Hay algún mercado en particular que elevó demanda?

En el caso de nuestro principal mercado, que es China, la acuicultura sigue creciendo, nuestras ventas están enfocadas en dicho mercado. En el caso del aceite de pescado, el aumento de la demanda se debió principalmente al crecimiento del mercado de productos farmacéuticos y a un aumento en la capacidad productiva de concentrados en China. Nuestras ventas de aceite están concentradas en un 90% al mercado de consumo humano y 10% al mercado acuícola.

¿Han ejecutado inversiones en plantas o planean hacerlas en este semestre?

En el primer semestre invertimos alrededor de US$ 6 millones y se proyecta invertir en lo que queda del año casi US$ 10 millones. Los principales proyectos están enfocados en nuestra flota con más de US$ 5 millones durante todo el 2022. Básicamente es la renovación de las embarcaciones actuales.

¿Piensan elevar capacidad de producción?

En consumo humano indirecto (CHI), para esta veda 2022-II empezaremos a consolidar la capacidad y eficiencia de producción de cara al 2023 en las plantas de Vegueta, Coishco y Malabrigo.

En el caso de la planta de producción de conservas se ampliará la capacidad de producción en más de 40%, alcanzando las 5,000 cajas diarias (cada caja contiene 48 latas). En la actualidad producimos 3,500 cajas promedio diarias.

En consumo humano directo, ¿cuáles son los productos que están teniendo más relevancia?

En CHD estamos enfocados en dos negocios, en congelados de pescado, en el que básicamente abastecemos al mercado con las especies de jurel y caballa, y en conservas de pescado nuestros productos son a base de atún. Acá estamos enfocados en la eficiencia de nuestros procesos y con esto reducir el impacto inflacionario que se está proyectando a nivel local e internacional.

Hoja de vida

Nombre: José Arriola.

Profesión: Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Otros estudios: Magíster en Administración de Empresas por ESAN Graduate School of Business.

Experiencia: Tiene más de 17 años en la Hayduk y ha sido gerente central de Administración y Finanzas y gerente de Finanzas.