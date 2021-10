La matriz energética usada para producir electricidad en el país está basada en un 95% en centrales hidroeléctricas y térmicas a gas, y 5% en eólicas y solares. Pero, hay otra tecnología aún no usada en el Perú y que empieza a dar sus primeros pasos: la geotermia.

Hoy, el Ministerio de Energía y Minas registra ya 20 solicitudes de autorización para el desarrollo de proyectos de geotermia, especialmente en el sur, señaló a Gestión Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR).

Inician estudios

Señaló que hay empresas que ya han empezado a desarrollar estudios de impacto ambiental.

Hasta mediados de este año, se conocía de dos proyectos de ese tipo, de Energy Development Corporation (EDC) que estaban empezando trámites: Uchumani, en Arequipa, y Quello Apacheta, en Moquegua, ambas por US$ 1,000 millones.

De concretarse los 20 proyectos se podrían generar inversiones por US$ 15,000 millones.

Potencial

Explicó que en el sur, se ha identificado, en general, un potencial de generación con esa tecnología, de 3,000 megavatios.

A diferencia de las centrales eólicas y solares (que interrumpen su suministro de energía cuando no hay viento o en horas de la noche, en cada caso), la generación eléctrica con plantas geotérmicas es continua, las 24 horas, destacó.

No obstante, en las anteriores cuatro subastas de energías renovables no convencionales (RER) que se convocaron años atrás (entre el 2009 y el 2016), no se había incluido a centrales geotérmicas, como sí se permitió a plantas eólicas y solares.

RER

En general, Oviedo refirió que las tecnologías de generación RER, incluyendo las eólicas y solares, han evolucionado y producen cada vez a menores costos, de forma que ya no requerirían subsidio (como en pasadas subastas), y podrían ayudar a reducir las tarifas eléctricas. Pero, acotó, se requiere aún que el Minem aplique cambios regulatorios, como los que planteó Osinergmin, de forma que en las siguientes licitaciones, a los proyectos RER se les permita presentar propuestas solo para venta de energía, y no de potencia (capacidad instalada).

