Aunque en los últimos meses las visitas de los compradores al centro comercial Polvos Rosados mejoraron, lo que aún no remonta plenamente es la ocupación, la cual en un 10% aún está pendiente de alquiler. Ante ello, los propietarios han reducido hasta en 25% los arrendamientos, sostuvo su presidente, Omar Camarena.

“Son aproximadamente 20 tiendas del Nuevo Polvos Rosados que se está buscando alquilar; en el antiguo Polvos Rosados, que está al frente, sí están todos los stands arrendados”, indicó.

Camarena detalló que en el Nuevo Polvos Rosados hay 220 locales de entre 7 y 9 metros cuadrados, cuyo alquiler promedio es de US$ 2,000 a US$ 3,000 anuales; mientras que en el tradicional Polvos Rosados el alquiler es superior, con cifras de US$ 7,000 a US$ 10,000 anuales, considerando que en este caso también hubo rebajas en los arrendamientos de aproximadamente 15%, dijo.

“Somos conscientes que la pandemia ha afectado a todos los comerciantes; por eso los locatarios también optaron por disminuir los alquileres, pese a que es un centro comercial que tiene todos los servicios como son patio de comidas, estacionamiento y otras facilidades para el comercio”, remarcó.

Socios

Omar Camarena refirió que de los 200 asociados que tiene el centro comercial, solo el 10% ocupa y vende en sus tiendas, mientras que el 90% dispone de sus locales para el alquiler.

Según comentó, esto ocurre debido a que la mayoría de propietarios son personas mayores que han encontrado una mejor oportunidad en el arrendamiento antes que en el uso propio.

“El comercio es una actividad que está en constante actualización y vinculación con las nuevas tecnologías. Además, con el covid-19, hablamos de una población vulnerable que no puede exponerse al peligro”, sostuvo Camarena, tras anotar que cada socio tiene dos tiendas.

Recordó que Polvos Rosados actualmente cuenta con su propia plataforma de comercio electrónico; sin embargo, solo el 30% de comerciantes la utiliza. En tanto, hay un 50% que vende por redes sociales.

PRECISIONES

Antes de la pandemia ingresaban a diario aproximadamente 2,000 personas; sin embargo, hoy la cifra es de 1,200 personas. Expansión. El centro comercial Polvos Rosados se ubica en el distrito de Surco y entre sus dos locales tiene más de 400 tiendas, dijo Omar Camarena.

EN CORTO

Afluencia. El presidente del centro comercial Polvos Rosados anotó que desde diciembre se ha visto una mejora en la afluencia de público, inicialmente por las fiestas de Navidad, y en este último mes, por el inicio de las clases escolares presenciales. En esa línea, añadió que los artículos más buscados actualmente son tecnología, ropa deportiva, zapatillas y mochilas.