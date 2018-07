Harley-Davidson se moderniza con un plan estratégico millonario

El fabricante de motocicletas Harley-Davidson anunció un plan estratégico destinado a modernizarse que incluye la reducción de costes, el lanzamiento de nuevos modelos y la revisión de su red de distribuidores para mejorar sus ventas.

El plan estratégico, bautizado "Más carreteras para Harley-Davidson", contempla ampliar la gama de motocicletas en el segmento de la alta cilindrada, la apertura de nuevos mercados y potenciar la motocicleta eléctrica, informó la empresa en un comunicado.

La compañía de Milwaukee, que en el 2017 tuvo US$ 5,600 millones de ingresos, dijo que espera gastar entre US$ 650 millones y US$ 800 millones en este plan para que genere más de 1,000 millones en ingresos anuales adicionales para el año en el 2022.

Uno de los puntales del proyecto es aumentar los puntos de venta de la empresa, con concesionarios más fuertes así como pequeñas tiendas urbanas por todo el mundo con el fin de potenciar las ventas de motocicletas de su nuevo catálogo.

"Esperamos que esta estrategia dé como resultado una mayor y más comprometida comunidad Harley-Davidson con una base de clientes más diversa, junto con los mejores márgenes financieros y un mayor movimiento de dinero", aseguró su presidente, Matt Levatich.

Harley espera ampliar su oferta en el segmento de gran cilindrada mediante el desarrollo de motocicletas Touring y Cruiser de tecnología más avanzadas.

Igualmente, para el 2020 introducirá una nueva plataforma modular de motocicletas de media cilindrada de entre 500 cc y 1,250 cc, comenzando con la primera motocicleta Adventure Touring de la marca: la Harley-Davidson Pan América 1250, un modelo Custom de 1,250 cc y un modelo Streetfighter de 975 cc.

En la pequeña cilindrada (de 250 cc a 500 cc) planea desarrollar una nueva línea más accesible de modelos destinados especialmente para los mercados emergentes de Asia.

En cuando al segmento de mercado de los vehículos eléctricos, Harley planea lanzar el próximo año su primera motocicleta de este tipo, la LiveWire, con la que pretende inaugurar un catálogo más amplio de modelos eléctricos de dos ruedas sin embrague.

El modelo LiveWire irá seguido de otros modelos adicionales hasta el 2022 para ampliar el catálogo con opciones de productos más ligeros, más pequeños y más accesibles que motiven a nuevos usuarios a utilizar nuevas formas de moverse.

Afectadas por la lentitud de las ventas de la empresa, las acciones de Harley-Davidson han perdido cerca de un 17% en los últimos dos años, tiempo en el que el mercado en el que cotiza en la bolsa de Nueva York ha subida cerca de un 30%.