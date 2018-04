Todos hablan de los cambios para Apple, excepto Apple

Apple Inc. está cambiando, y todos lo saben, excepto Apple.

Los ejecutivos de Apple normalmente son poco claros acerca de las tendencias tecnológicas importantes y cómo afectan a la empresa. La mayor de las grandes tendencias: el crecimiento en el mercado de teléfonos inteligentes se acabó, al menos por ahora.

Los compradores más probables ahora poseen al menos uno de los dispositivos. Los propietarios de teléfonos inteligentes mantienen sus dispositivos por más tiempo del que solían antes de comprar modelos más nuevos. En muchos países, las personas se han dividido en los bandos de iPhone o Android, y no hay mucha deserción.

El resultado es que las ventas de nuevos teléfonos inteligentes se han frenado a nivel mundial, y Apple no es inmune; los inversores lo saben. Los analistas en promedio esperan que Apple venda un 3% más de teléfonos inteligentes en el actual año fiscal que en 2017 y pronostican un aumento del 1% en el año fiscal 2019.

Ese lento crecimiento no es bueno para el negocio de Apple, aunque se espera que los ingresos de la compañía crezcan más rápido este año gracias a los aumentos de precios y nuevos productos.

Antes del informe de resultados del segundo trimestre fiscal de Apple el 1 de mayo, los analistas han estado recortando sus pronósticos. Hicieron un ejercicio similar de nivelación, de forma profética, antes del informe de resultados trimestrales de la empresa en diciembre.

Es hora de que Apple deje de ser cortés y empiece a ser realista. La realidad es que el crecimiento fácil ha terminado para el iPhone, que genera la mayoría de los ingresos de Apple.

La empresa puede aliviar la tensión mediante el cobro de precios más altos, lanzamiento de más productos para estimular nuevas ventas y recaudación de más dinero de los propietarios de dispositivos de Apple a través de suscripciones a música y noticias, descargas de aplicaciones y más.

Pero existe el riesgo y la incertidumbre, y también el potencial, de que Apple cambie la base de su modelo de negocios. El precio de las acciones de la compañía probablemente no refleje los posibles inconvenientes ahora que las acciones están en un nivel históricamente caro.

Ese es un párrafo pesimista sobre Apple, pero tiene la virtud de ser cierto. Los ejecutivos de Apple, por el contrario, prefieren ignorar los hechos sobre los grandes cambios en el mercado de teléfonos inteligentes o cómo Apple está cambiando para reflejar esta nueva realidad.

En una conferencia telefónica con analistas bursátiles realizada en agosto, uno de ellos le preguntó al máximo ejecutivo de Apple, Tim Cook, si la compañía podría seguir vendiendo más iPhones en algunos años a la luz del estancamiento del mercado de teléfonos inteligentes.

Cook dijo que pensaba que Apple podría vender más teléfonos a personas que ya poseen iPhones, a aquellos que tienen dispositivos de la competencia y a personas que nunca antes habían tenido un teléfono inteligente. Fue una respuesta directamente de 2015, cuando todo lo que Cook decía era cierto; ya no es así, y las proyecciones de Wall Street para las ventas de unidades de iPhone muestran que los inversores no creen lo que Cook dijo.

IDC estima que las ventas de teléfonos inteligentes cayeron un 0,5 por ciento en 2017, y la firma de investigación espera una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.8% en los próximos cinco años. Una razón de este estancamiento es que las personas en muchos países tardan más en reemplazar los teléfonos más antiguos. Apple no es sincero sobre el cambio en el mercado.

Cook sí señaló en una conferencia telefónica con los analistas realizada en febrero que en algunos países la gente ha tardado más en comprar un teléfono nuevo. Pero también dijo que este índice de actualizaciones de teléfonos inteligentes no era "algo en lo que nos fijemos demasiado".

Esa es una respuesta sorprendente teniendo en cuenta que Apple vende la mayoría de los iPhones nuevos a personas que ya poseen uno, y eso hace que las ventas de la compañía sean muy sensibles a la frecuencia con la que esos propietarios de iPhone cambian a modelos más nuevos.

Apple en privado debe darse cuenta de que los vientos de los teléfonos inteligentes ya no están soplando a su favor. Es por eso que la compañía ha estado enfatizando el tamaño de su "base instalada" o la cantidad de dispositivos Apple en uso en todo el mundo. Esa cifra es de 1.300 millones, dijo la compañía en febrero.

Al enfatizar esta cifra, Apple puede alejar a los inversores del crecimiento inestable en las ventas de unidades de iPhone y entusiasmarlos con el potencial financiero de convencer a los propietarios actuales de dispositivos de que compren más aplicaciones, suscripciones a productos de Apple actuales y futuros y agreguen complementos como el HomePod y más.

Sería inteligente si Apple explica por qué es importante la base instalada, cómo la compañía planea recaudar más dinero de los propietarios de dispositivos y cómo cambia su perfil financiero si reduce su dependencia de las ventas de iPhone.

Tal vez no es el trabajo de los ejecutivos corporativos lanzar bombas de verdad como: "Estamos tratando de compensar el estancamiento natural en nuestro mercado más grande", pero sería refrescante y le daría a Apple más tiempo para concretar sus próximas categorías de productos grandes, ya sea autos eléctricos o algo más.

Apple está haciendo cosas inteligentes para extender su franquicia de iPhone mediante la adición de productos auxiliares y la búsqueda de formas de elevar los precios de los teléfonos inteligentes. Esta es una estrategia inteligente, lo que hace que sea aún más extraño que Apple no hable acerca de ello.

Esta columna no necesariamente refleja la opinión de Bloomberg LP y sus dueños. Sí, me robé una frase de la serie de televisión "Real World" de MTV.

Nota Original: Everyone Talks About Apple’s Changing Business But Apple: Gadfly