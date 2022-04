Guías de montaña, una actividad que enfrenta retos no solo de altura

Una de las actividades quizá más delicadas dentro del turismo de aventura es la escalada de montañas; por ello, la práctica de esta actividad requiere de acompañamiento profesional. Sin embargo, la oferta informal y sus bajos costos está restando mercado a los profesionales de este campo, a la vez que pone en riesgo la vida de los montañistas.

El presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Jean Herrera, sostuvo que, ante la creciente oferta de este servicio informal, los guías de montaña profesionales han tenido que reducir hasta en 50% los precios de sus servicios. Indicó, por ejemplo, que un tour al Nevado Mateo, que, dependiendo de los servicios ofrecidos, cuesta en el mercado formal entre US$ 130 o US$ 150 por persona; en el informal está incluso en US$ 55.

“Mateo está a 5,150 msnm y la caminata es de aproximadamente 300 a 350 metros; el guía lleva como máximo tres personas, pues es complicado el manejo de gente unida por una cuerda y debemos preservar la seguridad. No obstante, los informales llevan en una cordada a cinco o seis personas, colocando en riesgo su integridad”, anotó.

Equipamiento

Jean Herrera también indicó que los operadores informales que se desarrollan en este ámbito del turismo, no cuentan con el equipamiento correspondiente, lo que pone en mayor riesgo al visitante que contrata estos servicios.

“Nosotros utilizamos artículos importados que no encontramos en el país; ropa que nos proteja y nos abrigue de la lluvia y de la nieve, implementos de campamento, bolsas de dormir, arnés, cuerdas, cascos, tornillos para hielo, estacas para nieve, implementos de roca, entre otros”, detalló.

Asimismo, dijo que, frente a cualquier contingencia en el trayecto o accidente, es importante la preparación de los guías de montaña profesionales, quienes cuentan con una formación previa de tres años, certificaciones internacionales, así como con conocimientos prácticos y teóricos sobre la actividad.

Herrera sostuvo que otro factor que impulsa la informalidad, es la proliferación de agencias en los canales digitales, que no son certificadas por la autoridad del sector.

PRECISIONES