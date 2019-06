¿Guerra comercial entre China y Estados Unidos afectará mercado de Smart Tv?

El veto a Huawei por parte del gobierno de Donald Trump ha dejado al sector de tecnología en incertidumbre. La posibilidad de que más empresas chinas sean incluidas en la lista negra de Estados Unidos ha llevado a algunos consumidores a preguntarse si sus productos tecnológicos se mantendrán vigentes en el futuro.

Y es que al igual que los smartphones los smart tv también funcionan con sistemas operativos. En el mercado existen rumores de que muchos modelos no podrán acceder a las actualizaciones de Android Tv –sistema operativo de Google para smart tv– y perderán sus funcionalidades inteligentes. Tres expertos consultados por Gestión explicaron que este no será el panorama.

Carlos Huamán, CEO de DN Consultores, comenta que darse un posible veto hacia otras empresas, el mercado tecnológico se moverá rápidamente para que no se afecte a los consumidores. “Este mercado es altamente competitivo, tiene una fuerte inversión en investigación y desarrollo. Ante una restricción en el mercado se va a mover rápido, lo estamos viendo con Huawei y su sistema operativo HongMeng”, dijo.

Agrega que la estrategia de penetración de muchas marcas chinas es el crecimiento progresivo. “Huawei para ubicarse donde está hoy ingresó al mercado latinoamericano hace 15 años”. Huamán comenta que las brechas que hay entre las marcas de tecnología de diferentes países se viene reduciendo. “En los próximos años la presencia de marcas chinas de tecnología va a crecer”, anota.

Arturo Goga, consultor de tecnología, refiere que no existe un riesgo latente. “Muchas marcas -como Samsung y LG- operan con su propio sistema operativo, son pocas las que utilizan Android”, anota.Asimismo, indica que las que no tienen la licencia de Android pueden crear un sistema basado en Android sin mayores complicaciones.

El especialista en tecnología también comenta que de la misma forma que Huawei viene trabajando en su propio sistema operativo, otras marcas que ya no deseen trabajar con Android podrían sumarse y sacar sus propios sistemas para sus líneas de televisores smart.

No obstante, precisa que si las marcas dejaran de tener las licencias de un día a otro los usuarios sí podrían perder acceso a aplicaciones como YouTube (que le pertenece a Google) y a Netflix. “Cuando estas aplicaciones no detectan un sistema seguro no operan bien”.

Por su parte, Fernando Grados, gerente general de Dominio Consultores comenta que en el Perú la penetración de smart tv de procedencia china aún es pequeña. Según cifras de la consultora, en los primeros cinco meses del año las tres marcas que lideraron las importaciones fueron Samsung (39%), LG (37.7%), y la taiwanesa AOC (7.6%). “Estas marcas han logrado posicionarse muy bien en el mercado local, señala Grados.

Smart Tv // Fuente: Dominio Consultores

Agrega que por ahora las marcas chinas no llegan a sumar ni el 2% del mercado por lo que un cambio en las autorizaciones de software no afectaría directamente al mercado peruano.Grados coincide en que si bien algunos smart tv no tienen la licencia oficial de Android, estos no tendrían problema en diseñar su propio sistema operativo.

Según datos de Dominio Consultores durante los primeros cinco meses del año el mercado de smart tv movió US$ 215 millones. Fernando Grados proyecta que -apalancado en el fenómeno de la Copa América – solo en el mes de junio se venderán 80 mil smart tv; hasta mayo se habían vendido más de 252 mil.