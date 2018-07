La guerra comercial amenaza el resurgimiento de Caterpillar

En el caso de Caterpillar Inc. , barómetro del poderío industrial de los Estados Unidos, la guerra comercial de Donald Trump amenaza con detener lo que se presentaba como un año récord de ganancias gracias a la venta de grandes equipos de construcción y minería.

Los analistas pronostican que la utilidad neta podría alcanzar un máximo histórico de US$ 6,240 millones en tanto la expansión de las economías impulsa una vigorosa demanda de las clásicas excavadoras, topadoras y camiones volcadores amarillos del fabricante. Pero las acciones tuvieron su peor primer semestre desde la recesión de 2009 y demoran en recuperarse.

Eso se debe a que Caterpillar obtiene más de la mitad de sus ventas fuera de los Estados Unidos y a que una guerra comercial que no deja de intensificarse amenaza las perspectivas de crecimiento económico mundial. Las tensiones son grandes, en tanto Trump advirtió que podría ampliar aranceles a las importaciones que ya han llevado a impuestos de represalia de China, México, Canadá y Europa. El aumento del precio de los metales que hizo mella en las ganancias industriales podría obstaculizar la recuperación de Caterpillar.

“Ese es el riesgo más grande”, dijo Larry De Maria, analista de William Blair & Co. “La guerra comercial decididamente podría tener un impacto y extenderse a la economía mundial, y afectar el fuerte ciclo que en líneas generales Caterpillar ha observado en sus mercados finales”.

Se pronostica que los ingresos de Caterpillar, que tiene su sede en Deerfield, Illinois, aumentarán de US$ 11,300 millones en el segundo trimestre del año pasado a US$ 14,000 millones en el mismo trimestre de este año, sobre la base del promedio de estimaciones de 13 analistas reunidas por Bloomberg. Se prevé que el ingreso neto pasará de US$ 1.35 a US$ 2.59 por acción. La compañía dará a conocer datos el 30 de julio.

Caterpillar ha dado a los inversores una serie de resultados mejores de lo previsto después de que la caída de las materias primas hizo descender las ventas durante cuatro años consecutivos hasta fines de 2016. La compañía pasó de ser la segunda de peor desempeño del Promedio Industrial Dow Jones en 2015 a ser la segunda de mejor desempeño el año pasado.

Esa serie de sorpresas en las utilidades y las ventas podría correr peligro de quedar interrumpida por la guerra comercial. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la tensión amenaza con desbaratar un repunte mundial que ya está perdiendo impulso en un contexto de crecimiento más débil en Europa y Japón. El miércoles, General Motors Co. rebajó su pronóstico de ganancias para este año, en parte debido al aumento de los precios del acero y el aluminio después que Estados Unidos aplicó aranceles a los metales.

El aumento del costo del acero que Caterpillar compra para fabricar equipos podría manifestarse de tres a seis meses después de la imposición de aranceles estadounidenses a las importaciones de ese metal, dijo en marzo Amy Campbell, directora de relaciones con los inversores, después que EE.UU. anunció los aranceles.