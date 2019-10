La furia es el sentimiento predominante del 2019. Gran parte del tiempo, la gente está enojada por diversos motivos. A veces, sin embargo, me pregunto si la ira está mal dirigida.

A menudo, los objetivos son las empresas. Hay presión sobre los minoristas como Walmart Inc. para restringir las ventas de armas. Existe enojo con Facebook Inc. por publicar un anuncio político engañoso de la campaña del presidente Donald Trump. Algunas personas están furiosas con las compañías petroleras por no esforzarse más para frenar el cambio climático y con Uber Technologies Inc. por aprovecharse de los conductores o empeorar las ciudades congestionadas por el tráfico.

Lo entiendo. Las medidas de compañías poderosas o su incapacidad para actuar pueden causar un profundo impacto. Son objetivos legítimos para la presión popular y las empresas simplemente no pueden vender productos potencialmente dañinos o administrar sus negocios de manera destructiva e ignorar las consecuencias.

Pero esta ira no solo apunta a esas empresas específicas. También se ha redirigido la furia por la inacción de los responsables políticos.

La gente está enojada por la inacción del gobierno respecto a la violencia armada, pero los responsables políticos están paralizados y la ira se canaliza hacia Walmart. La gente está enfadada por las normas de discursos políticos sin sentido, la falta de leyes sobre la privacidad de los datos personales o la evasión de impuestos corporativos, pero pocos estadounidenses creen que el Congreso o los reguladores harán algo. En cambio, permiten que la gente se desahogue en las empresas.

¿Hemos llegado al punto en el que los funcionarios electos de EE.UU. son tan incompetentes que el único recurso es esperar a que las empresas con ánimo de lucro hagan lo correcto y luego enojarnos cuando creemos que no deberían hacerlo?

Existen políticas que las empresas pueden mejorar por sí misma, como las relacionadas con la remuneración de los empleados y la prevención del acoso sexual. También hay una necesidad de claridad por parte de los funcionarios electos, ya sea por sí solos o junto a las grandes empresas.

Las normas sobre los anuncios políticos son uno de esos ejemplos. No quiero que los políticos puedan engañar a los votantes en Facebook, pero la compañía no es la única responsable de los anuncios de ataques políticos a medias que se publican en sus servicios. Las leyes y la regulación estricta son un mejor enfoque que confiar siempre en la sabiduría de las compañías individuales de internet o las redes de televisión para hacer las llamadas difíciles.

La política de armas, la evasión de impuestos corporativos, las leyes laborales y la protección de las elecciones contra ataques cibernéticos también son cuestiones que los encargados de formular políticas están en mejores condiciones para abordar. Mi colega de opinión de Bloomberg, Matt Levine , escribió acerca de la excentricidad de los miembros del Congreso de estar enojados por las fallas de la Comisión Federal de Comercio de restringir las prácticas de recopilación de datos de Facebook cuando el Congreso podría imponer esas restricciones al aprobar una ley.

No quiero que la parálisis política absuelva a las empresas de la responsabilidad de hacer cosas malas o prevenir daños. Y las empresas tampoco son inocentes aquí. Luchan contra las leyes y la regulación, que efectivamente otorgan más responsabilidades, y a veces usan la inacción del gobierno para justificar la suya.

Durante años, Facebook luchó para excluirse de las reglas que exigen revelar quién está detrás de los anuncios políticos en otros medios, como la televisión abierta. Y la historia de Amazon.com Inc. incluye abogar por una ley de impuestos a las ventas nacionales, que sabía que era poco probable que ocurriera, mientras empleó tácticas agresivas para evitar el cobro de impuestos a las ventas en muchos estados de EE.UU. (Amazon dejó de luchar contra los impuestos estatales sobre las ventas alrededor de 2012.)

Facebook, Google y Amazon ahora abogan por leyes federales que suelen sentirse como intentos egoístas para silenciar las normas estatales o locales que no les gustan o para traspasar la responsabilidad sobre las controvertidas políticas de la compañía. Hace poco, cuando California efectivamente tomó medidas para aprobar una ley que podría obligar a Uber y a otras compañías a tratar a los trabajadores temporales como empleados, Uber prometió luchar contra la medida y presentó un argumento jurídico técnico de que una ley hecha a medida para Uber no se aplica a la compañía.

Dejando a un lado esas tácticas, es difícil enhebrar la aguja entre decir que compañías como Facebook y Amazon son demasiado poderosas y que, además, siempre depende únicamente de ellas la toma de decisiones políticas difíciles. Para eso tenemos elecciones y un gobierno.

Por Shira Ovide

Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.