Grupo Wiese: holding gastronómico adquiere la cadena chilena Santabrasa

Civitano, holding gastronómico del Grupo Wiese propietario de las marcas Lanacional, Pescados Capitales y Juicy Lucy, anunció su tercera adquisición en menos de un año.

Se trata de la cadena chilena de steakhouse Santabrasa, propietaria también de las marcas Burger Truck, Don Bife y El Gaucho.

La operación se concretó el último 27 de abril y contó con la asesoría de los estudios Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados y Philippi Prietocarrizosa Ferrero D U & Uría en Chile y de la firma de auditoría Ernst & Young.

Por su parte los vendedores fueron asesorados por el estudio Grupo Vial Serrano. La adquisición, cuyo monto no fue divulgado, fue financiada mediante aporte de los accionistas y un crédito bancario de largo plazo.

Según comentó Juan Carlos Verme, cofundador y gerente general de Civitano, Santabrasa es una marca con 15 años de presencia en el mercado chileno reconocida por la excelente calidad de su producto, de procedencia americana.

Cuenta con ubicaciones en los principales centros comerciales y recientemente inauguró su local número 17 en el aeropuerto de Santiago.

“Santabrasa se convierte así en la plataforma ideal para crecer en Chile, donde sumaríamos ya 21 locales considerando los dos locales de Lanacional, Zambo y La Criolla. Adicionalmente Antonio Bloise, fundador de la empresa, se queda como socio nuestro para acompañarnos en el desarrollo del plan de aperturas para los siguientes años” comentó Verme.

Planes para el 2019

Para el próximo año, se estima inaugurar entre todas las marcas 10 locales, incluyendo el primer Pescados Capitales. “Ya firmamos el contrato de alquiler del espacio ubicado en la avenida Nueva Costanera, frente a Osaka. Las obras empiezan en setiembre” confirmó.

La estrategia de Civitano, fundada en 2014, combina crecimiento orgánico y adquisición de lovebrands.

Con la compra de Santabrasa, las ventas del holding llegarán a los US$ 40 millones al cierre de 2018, en línea con el objetivo de alcanzar los US$ 100 millones en 2021.

Según Verme no contemplan más adquisiciones este año. “Tenemos muchísimas oportunidades con nuestro portafolio actual de marcas en Perú y Chile. En los próximos meses inauguraremos los locales de Pescados Capitales y Juicy Lucy en La Rambla San Borja y el quinto local de Lanacional en Mall del Sur. Sin embargo, no nos descuidamos y continuamos enfocados en brindar siempre una gran experiencia gastronómica a nuestros clientes y simultáneamente buscar la excelencia operativa (la empresa no otorga franquicias)” concluyó el ejecutivo.