El Grupo Vicentin venderá su negocio de lácteos Alimentos Refrigerados SA (ARSA), según una persona familiarizada con el tema.

El grupo familiar no puede proceder con la venta hasta que un tribunal de la ciudad de Rosario haya dictaminado que no hay conflicto con el proceso de quiebra del exportador de soja Vicentin SAIC, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque el asunto es privado.

En el 2016, Vicentin Family Group compró 90% del negocio de postres lácteos y yogures ARSA de la cooperativa SanCor por US$ 100 millones. Vicentin SAIC y el resto de activos del grupo familiar son entidades independientes.

En febrero, el grupo vendió su participación de 50% en el exportador de carne Friar SA a BAF Capital SA, con sede en Ámsterdam.

Bancos internacionales a los que Vicentin SAIC adeudaba cientos de millones de dólares acusaron el año pasado a los dueños de drenar dinero de la aceitera de soja hacia compañías hermanas; los propietarios negaron haber cometido algún delito.

Un grupo liderado por la división de comercio de alimentos de Glencore Plc, Viterra, ha expresado interés en hacerse cargo de Vicentin SAIC.