Grupo Prisa, que edita El País, perdió US$ 306 millones en 2018

El grupo mediático español Prisa, editor del diario madrileño El País y muy presente en Latinoamérica, perdió 269.3 millones de euros (es decir US$ 306 millones) en 2018, más del doble que el año anterior (102.6 millones), debido a un voluminoso deterioro de activos.

Según explicó en un comunicado, el grupo efectuó una revisión del valor contable de sus activos, que se tradujo en un deterioro por valor de 281 millones de euros (US$ 319 millones).

De ese total, 202 millones de euros (US$ 230 millones) corresponden a créditos fiscales activos, y 76 millones a su filial portuguesa Media Capital, que es líder en comunicación y entretenimiento en ese país y a punto estuvo de vender al grupo francés Altice.

Excluyendo este deterioro extraordinario, el grupo Prisa tuvo un resultado positivo de 45 millones de euros en el conjunto del año, un 56% más que el anterior.

- Tipos de cambio desfavorables en Brasil, Argentina y México -

En el ejercicio concluido, los ingresos de explotación cayeron un 4.2%, a 1,280 millones de euros (US$ 1,455 millones).

En Latinoamérica, los resultados se vieron "afectados significativamente" por los tipos de cambio, "principalmente en Brasil, Argentina y México", explicó el grupo. El impacto negativo fue de 81 millones de euros en ingresos y de 19.6 millones (US$ 22.3) en el ebitda.

En Argentina específicamente, el impacto de la hiperinflación en las cuentas globales representó 7 millones de euros en ingresos y 4 millones en ebitda.

Prisa anunció además haber reducido significativamente su pesada deuda, que pasó de 1,422 millones de euros (US$ 1,6) en diciembre de 2017 a 929 millones el pasado diciembre.

El año 2018 estuvo marcado por una ampliación de capital por valor de 563 millones de euros, cerrada en febrero.

La operación tuvo un fuerte respaldo de los accionistas, y completó un acuerdo de reestructuración de deuda, anunciado un mes antes, por el que se postergan los vencimientos hasta finales de 2022 y se descartan reembolsos significativos los tres primeros años.

- Compra del 100% de Santillana -

Por segmentos, su filial de educación Santillana, líder en España y Latinoamérica, facturó el pasado año un total de 600 millones de euros (US$ 683 millones), un 8.5% menos que en 2017.

Precisamente para reforzar este segmento, Prisa, propietario del 75% de Santillana, anunció este mismo martes que comprará el 25% restante, en manos del norteamericano Victoria Capital Partners, por 312 millones de euros (US$ 355 millones).

La adquisición será financiada con recursos propios y una ampliación de capital de 200 millones de euros, y "reforzará la estrategia del Grupo al controlar la totalidad de un activo clave para su desarrollo como es Santillana", indicó Prisa.

En Radio, los ingresos de explotación se incrementaron un 2,5%, hasta los 287 millones de euros.

En Prensa cayeron los ingresos un 7.9%, a 203 millones de euros (US$ 231 millones), debido en parte a la caída de la publicidad no digital, que no se vio suficientemente compensada por el incremento de publicidad digital.

En cualquier caso, el diario El País se mantiene como líder en España, con una media anual de cuota de mercado del 38%, puntualizó el grupo, que ha apostado fuerte por la publicidad digital, "que ya tiene más peso que la tradicional" en el segmento de prensa.