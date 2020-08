Antes de empezar cada día laboral, Armando Ichikawa, gerente general de Grupo Pana desde hace dos años, realiza una rutina de ejercicios. Lo hace, comenta, para despejarse del estrés del trabajo. “Me siento mejor físicamente y me ayuda a estar enfocado”, agrega sobre los beneficios del entrenamiento.

¿Siempre ha sido aficionado a los deportes?

Antes jugaba tenis y corría muy esporádicamente. Pero a comienzos de este año decidí que tenía que crear un hábito. Estoy entrenando con un equipo de triatlón, pero aún no me animo a correr una.

Toda esta situación alrededor del COVID-19 lo complica…

Es algo que nos tomó por sorpresa a todos. Esto no está en los libros ni en ningún plan de crisis o de contingencia de un negocio. Dentro de todo, nos da una gran oportunidad.

¿En qué sentido?

Soy amante de la tecnología y esta crisis nos permite adoptar mucho más rápido nuevas tecnologías, lo cual nos hace más eficientes. Al fin y al cabo, la tecnología mejora la calidad de vida de las personas.

¿Es su primera vez como gerente general?

Sí, correcto. En realidad, es la segunda, pero en la primera fue cuando fundé mi compañía. Hoy es diferente porque tengo a cargo un equipo bastante grande. Somos cerca de 400 personas.

Comentaba sobre el rol de la tecnología en esta crisis…

Nos está ayudando a sobrellevar esta crisis, tanto a personas como empresas. En nuestro caso, es un poco más complejo. Una reparación de taller no puede hacerse online o al vender un vehículo, el cliente quiere estar presente.

¿De qué forma ha beneficiado?

A veces, muchos preferían tener una reunión cara a cara cuando no es necesario. El contacto cara a cara es importante y eso no va a cambiar, pero para cosas que no son importantes tranquilamente se puede manejar con una videoconferencia.

¿Cuál es el reto de la industria automotriz en esta coyuntura?

Hoy estamos enfrentando un cambio drástico que empieza por las nuevas tecnologías de combustibles, autos eléctricos e híbridos. Y lo otro es la economía del compartir, que hace que los jóvenes prefieran compartir vehículos a comprar. Esta crisis ha acelerado esos cambios.

¿Es aficionado a los autos?

Desde que era niño siempre he visto Toyotas en mi casa. Cuando era joven tenía tiempo para estar metido en el tema de cambiar aros, mejorar performance, hacer modificaciones al motor. Hoy eso cambió.

¿Cómo?

Hace cuatro años estoy en la línea de autos híbridos y estoy alineando mi consumo hacia un tema más ecoamigable. Hoy tenemos que ver cómo cuidar el ambiente y la tecnología es un socio importante.

¿Se asemeja en algo el deporte que practica con la gestión de una compañía?

Hay varias cosas. Lo primero es el hábito que uno se forma. El entrenamiento permite ser constante y mejorar tu estado físico y mental. En la gerencia uno establece estrategias para poder gestionar la compañía y también tiene que hacerse un hábito de mejora continua.

¿Qué otras cosas disfruta hacer en su tiempo libre?

Me encanta cocinar y los vinos. Me encanta ir a comer restaurantes, pero también es bonito cocinar y compartir con mi familia.

¿Qué es lo que mejor le sale?

De mis platos favoritos y simples el espagueti a la carbonara. Lo tengo bastante dominado.