Para este 2021 la previsión de la empresa no es empujar nuevas inversiones a nivel de compras o ampliaciones en plantas. Este plan se retomaría en el 2022, pero todo dependerá de cómo va este año, el cual se presentaría un poco mejor que el 2020, con un avance de 16%.

¿Cómo ha sido este primer trimestre para Hayduk en cuanto a ventas y producción?

Las ventas netas han tenido un crecimiento de 73% con respecto al mismo período del 2020. Esta mejora en las cifras está directamente relacionada con el stock obtenido en la temporada de pesca 2020-II, la cual tuvo un rendimiento de casi el doble (6.33%) a comparación de la temporada 2019-II.

¿Cómo han manejado la facturación?

La mayor parte proviene de la venta de harina y aceite de pescado, siendo las ventas de este último las que más subieron en el primer trimestre. La variación positiva de este producto ha sido el mejor del histórico, ya que representó un incremento de 389% en aceite y 60% en harina.

¿Esto a qué se debió?

Por un lado, a una mejor campaña en el 2020; por otro lado, a que el recurso tuvo un mayor contenido de grasa, lo cual se tradujo en un mayor rendimiento del aceite.

En el caso de nuestros productos congelados, su venta se incrementó en 34% en este periodo debido también a una mayor producción, pero las conservas de pescado disminuyeron en 24% con respecto al 2020 porque cuando inició la pandemia el año pasado hubo un consumo atípico, mayor al de años anteriores, que en el presente año no se ha repetido.

¿Y el segundo trimestre arrancó bien?

El segundo trimestre se ve impactado por lo que produzcamos en la primera campaña de este año, que ha empezado hace una semana. Como cuota son 2 millones y medio, por debajo del promedio, porque la biomasa era muy buena. Pero eso no quiere decir que el volumen de venta sea malo, pero podría ser mejor.

¿Cuál es su perspectiva de esta campaña?

Es la tercera campaña que hacemos en pandemia, pero es la mas compleja. No solo por el recurso sino por la pandemia debido al nivel de contagio y nuevas cepas que pueden complicar a la fuerza laboral. Empezamos bien pero el riesgo existe. A nivel de precios, estos se mantienen estables y no se ven riesgos. Desde el aspecto coyuntural, si las medidas que toma el nuevo Gobierno no son “extrañas” no debería afectar.

¿Cuál es su perspectiva de crecimiento para el cierre del año?

Esperamos que este año sea un poco mejor que el 2020 con un avance de 16%.

¿Hay planes de inversión en cuanto a ampliaciones?

Debido al impacto de la pandemia y al no haber sido años tan buenos financieramente, para el 2021 nos enfocamos en destinar el capex necesario para asegurar la operatividad (71%) y los temas normativos (27%), con el fin de asegurar la disponibilidad de los equipos de cara a las temporadas de producción.

¿Cuánto es lo que tienen previsto invertir?

Este año tendremos una inversión superior al año 2020, que equivale a aproximadamente US$ 10 millones, retornando así a los niveles históricos que teníamos, pues queremos reponer lo que no se pudo hacer en el 2020. De esa cifra unos US$ 2.5 millones se destinarán a las embarcaciones de flota, US$ 5 millones a las plantas de harina para consumo humano indirecto (CHI), US$ 1 millón a la planta de consumo humano directo (CHD) y US$ 1.5 millones a otros gastos.

¿Por el momento no contemplan alguna compra?

No estamos considerando como prioridad nuevas adquisiciones o ampliaciones de planta, sino potenciar nuestra operatividad.

¿Hubo algún proyecto de ampliación que se tuvo que posponer?

Tenemos un portafolio con crecimientos en el negocio de atún y embarcaciones, o cambiar la planta de Malabrigo (Trujillo) a gas y elevar capacidades en algunas plantas de harina, pero que desde 2020 aún no hemos asignado cómo lo vamos a hacer. Depende de cómo se dé este año, lo programaríamos en 2022 en adelante.

En el caso de CHD, ¿qué estrategia plantean?

En cuanto a diversificación de productos hemos optado por el lanzamiento de nuevos formatos, 20% más pequeños en su contenido en conservas de pescado, de menor costo, que estarán orientados a incentivar el consumo dentro de las circunstancias actuales, lo cual beneficiará a los consumidores.

¿Cuántos lanzamientos implica?

El portafolio es de seis lanzamientos y hasta el momento hemos ingresado con tres, los demás lo haremos en el resto del año. Una de las problemáticas que se presentan es que el atún está más barato en Asia con respecto al de América (el insumo que usamos), y otros jugadores traen la conserva a precio muy bajo; ello sumado al tipo de cambio eleva los precios, y para no perder nuestro “market share” lanzamos esta alternativa.

¿El consumidor aún opta por una conserva con producto de Asia?

El único productor y comercializador grande de conservas somos nosotros, con la marca Campomar, pero va a depender mucho del consumidor sobre qué elige. Podemos decir que hay una parte del mercado que prefiere la calidad y opta por nuestro producto.

¿Están evaluando llegar a nuevos mercados?

Mantenemos el mismo portafolio de mercados en los que hemos participado, entre los cuales se encuentran principalmente países en África, Brasil y Rusia. Y en el caso de congelados, por la cadena de frío, todo lo exportamos.

Walter Martínez.

Grupo Martínez asume el 100% de Pesquera Hayduk

El Grupo Martínez compró el 40% de las acciones restantes de Pesquera Hayduk, que pertenece al Grupo Baraka consolidando el control de la totalidad de las acciones de la compañía.

El Grupo Martínez, propiedad de la familia Martínez Moreno, está compuesto por la citada Pesquera Hayduk; Fibras Marinas, dedicada a la comercialización de redes de pesca en el Perú y Chile; Capital Center, empresa inmobiliaria enfocada en la construcción de almacenes, oficinas y gestión de terrenos en Lima y provincias, así como por Corporación Agroindustrial Santa Rosa, enfocada en la agricultura en la zona norte del país.

Quiénes son

Pesquera Hayduk a nivel local produce y comercializa su propia marca de conservas: Campomar. Cuenta con seis plantas ubicadas a lo largo de todo el litoral peruano y una sede central administrativa en Lima, generando empleo que beneficia a más de 4,000 familias.

El año 2020 Pesquera Hayduk representó el 11.90% de la descarga nacional, con una producción de 126 mil TM de harina de pescado y 24.9 mil TM de aceite de pescado.