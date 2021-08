Las mejoras que muchos peruanos han hecho en casa, motivados por las medidas de confinamiento, respaldaron ciertos sectores como el de mejoramiento del hogar, donde compite el Grupo Lamosa.

Impulsado por ello, no detienen por el momento sus inversiones y trabajan en un plan para los siguientes meses, en los que se verá aumento de capacidad, según indica Víctor Gilman, director regional del Grupo Lamosa (Cerámicas San Lorenzo).

¿Cómo se ha visto el comportamiento de la demanda en los últimos meses?

Muchos han mejorado o acondicionado sus espacios en casa, empujados por las clases virtuales y el home office. Si lo comparamos con el año pasado con dos meses cerrados, el mercado se ha duplicado en el primer semestre, con un 2020 atípico. Vemos que el comportamiento de la demanda va a seguir así, por lo menos en lo que resta del año.

¿A nivel de precios ha habido cambios?

Hay un fenómeno que tiene que ver con el comercio internacional y que ha elevado los costos logísticos, y los precios de los contenedores (los fletes) se han duplicado o quintuplicado, dependiendo de los orígenes, y la variación del tipo de cambio empuja al alza las importaciones.

¿Ello qué les ha significado?

Los que producimos localmente nos hemos visto favorecidos de alguna manera, sin embargo, una buena parte de nuestros costos están en moneda extranjera y parte del material que importamos para el acabado, pero creemos que entre la demanda y el problema del comercio internacional el resto del año seguirá firme.

¿Igual se prevé algún alza?

Depende del producto. Los que venden productos importados pueden tener un alza de 30%, pero en producto nacional puede ser un dígito. Nosotros tenemos un 95% de producto local y un 5% importado.

En ese escenario, ¿prevén reducir alguna línea de producción?

Por ahora no. No hemos visto un impacto en la demanda, que sigue firme. Tal vez lo podríamos ver en obras que no han iniciado, y sería para el siguiente año.

¿Se han dado innovaciones?

En Perú hemos desarrollado una innovación a nivel mundial, que es un cerámico biocida, que hemos denominado Biocer, producto que elimina hasta en un 99.9% hongos, bacterias y virus como el coronavirus, una innovación que suma en la prevención del contagio y el cuidado dentro de los hogares u oficinas. Usamos una tecnología que incorpora en el proceso productivo nanopartículas de cobre.

¿Llevarán esa tecnología a otros países o solo el producto final?

En una primera etapa estamos comercializándolo en Perú y Chile. Nuestro plan es ampliar la capacidad de producción de esta línea específica para llevarlo a otros mercados.

¿Ven inversiones en capacidad?

Como grupo no hemos detenido inversiones. Lo que vamos a hacer es inversión en automatización de procesos. En cuanto a capacidad, estamos en el periodo anual de plan estratégico y estamos viendo proyecciones para ver crecimiento.

¿Aún hay espacio para crecer en sus plantas?

Hoy tenemos una capacidad de producción de 22.000.000 m2 anuales en nuestras tres plantas (de producción de revestimientos cerámicos para pisos y paredes y una planta de producción de piezas decorativas), donde ya estamos llegando al tope, tomando en cuenta el mercado local y exportación (45% de la producción). Aún tenemos espacio para poder crecer.

¿Ven algún impacto en el consumo?

No necesariamente. Entre la incertidumbre y la necesidad real de la gente ha primado la segunda, y si bien hay incertidumbre, estamos en una industria supercíclica.