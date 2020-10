El gigante de la tecnología financiera china Grupo Hormiga (Ant Group, en inglés), estableció este lunes los términos de su doble cotización, con la que pretende recaudar hasta US$ 34,400 millones (29,100 millones de euros) en el que será el mayor debut bursátil de la historia.

La firma, respaldada por el grupo de comercio electrónico Alibaba, tiene como objetivo captar esta semana unos US$ 17,200 millones en Shanghái y más o menos la misma cantidad en Hong Kong, según dijo este lunes.

La empresa fijó el precio para el parqué de Shanghái en 68.8 yuanes (US$ 10.27) por acción, mientras que para la bolsa de Hong Kong el valor establecido fue de 80 dólares de Hong Kong (US$ 10.32) por acción.

El acuerdo valorizará al grupo por un total combinado de más de US$ 313,000 millones, antes de que se ejerza una opción de sobrecolocación, también llamada “greenshoe”. El grupo tiene un valor superior al de Industrial and Commercial Bank of China, el principal banco mundial por activos.

Reuters informó el sábado de que muchos grandes gestores de fondos chinos habían hecho una oferta de cerca de 69 yuanes (US$ 10.32) por acción en el mercado STAR de Shanghái.

Grupo Hormiga tiene previsto vender hasta 1,670 millones de acciones en la bolsa de valores de Shanghái y el mismo número en el mercado de Hong Kong.