Grupo de empresarios declara la guerra a los carteles contra la discriminación en los comercios

Una denuncia presentada por una asociación integrada por conocidos empresarios ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi busca que se califiquen como tales a las ordenanzas municipales que obligan a los establecimientos comerciales a colocar un cartel con el mensaje: "En este local se encuentra prohibida la discriminación ".

La denuncia informativa fue presentada por la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas (ADEBB) el 11 de marzo, en contra de las ordenanzas anti discriminación aprobadas por 21 municipalidades de Lima, la mayoría de las cuales establece multas para los propietarios que no acaten la norma.

Frente a esta denuncia, la citada comisión del Indecopi deberá determinar si las normas aludidas constituyen barreras ilegales o irracionales, y de ser así, iniciar un procedimiento sancionador.

“Las municipalidades vienen exigiendo colocar carteles contra diversos delitos: contra la discriminación , contra el maltrato a la mujer, contra el acoso y así podrían obligar a colocar avisos con mensajes como ‘está prohibido estafar’ o ‘está prohibido robar. Son una gran cantidad de anuncios y esto resulta difícil de cumplir para los locales y solo sirven para empapelarlos”, dijo a Gestion.pe el presidente de la ADEBB, Jorge Lazarte Molina, quien también es vicepresidente de Inretail, del grupo Intercorp.

Sin embargo, las denuncias por discriminación son usuales en establecimientos comerciales y constituyen un problema señalado por Indecopi en su libro "Discriminación en el consumo y trato diferenciado ilícito”, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de denuncias como las expuestas en los ejemplos de Lazarte.

“Creemos que estas ordenanzas, además de ser ilegales, no han sido sometidas al más mínimo análisis. Por todo te multan y hasta te cierran el local. El caso más emblemático es lo que sucedió con el aeropuerto Jorge Chávez. Nosotros estamos en contra de la discriminación, pero creemos que normas como estas no evitan que se siga discriminando. Las municipalidades deben preguntarse si estas normas han contribuido en algo a resolver la discriminación. Porque si no es así, las normas no sirven de nada", expresó Lazarte.

Además de Lazarte, integran la asociación Elena Conterno, quien fue presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); y Martín Pérez Monteverde, expresidente de la Confiep, entre otros empresarios.

En enero, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley cuyo objetivo es prevenir, eliminar y sancionar el racismo y la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones en el territorio peruano.