Tal como lo adelantamos (Gestión 12.07.2019) El Grupo Cintac se encontraba evaluando la compra de empresas en Perú. Así, la empresa anunció que en la constante búsqueda de diversificar las soluciones integrales en acero y otras materialidades que ofrece al mercado, acordó la compra de una nueva firma, líder en soluciones y servicios para la minería.

Se trata del 60% de las acciones de la empresa Promet Servicios y del 10% de Promet Montajes - compañías de propiedad de Inversiones Fernández Romero SpA-.

De esta forma Cintac estará presente en Perú a través de empresas como Tupemesa (firma con más de 55 años de experiencia), Calaminon, Signo Vial, Sehover y Agrow.

En el detalle, Cintac, empresa del Grupo CAP, acordó el pago de una suma inicial de unos US$ 24 millones. Esto es cerca de US$ 23,3 millones por Promet Servicios y US$ 600 mil por Promet Montajes. El valor total comprometido está sujeto a ajustes con posterioridad a la fecha de cierre de la operación que dependen de la confirmación de ciertos parámetros financieros y de cumplimento de metas de resultados en los próximos tres años. La transacción incluye un pacto de accionistas de Promet Servicios y Promet Montajes.

El gerente general del Grupo Cintac, Javier Romero, señaló que “estamos muy contentos de asociarnos con la familia Fernández, quienes han desarrollado una extensa experiencia e innovación en el mercado modular. Con esta operación, Grupo Cintac avanza y se diversifica como socio estratégico para la minería en la costa americana del Pacífico, fortaleciendo la posición de la empresa en el mercado de la construcción modular en distintos segmentos de la economía: salud, educación, vivienda y minería”.

Promet Servicios se desempeña en proyectos de ingeniería y construcción de campamentos mineros en base a sistemas modulares y en el desarrollo, construcción y operación de hoteles modulares para la minería. La compañía cuenta con más de 1,5 millones de m2 construidos en infraestructura modular. Además, participa en el mercado de las soluciones modulares para el arriendo; y desde 2010 está presente en Perú, a través de la firma Promet Perú S.A.C., “donde ha desarrollado proyectos como Quellaveco, con un campamento de más de 4500 camas y edificios auxiliares en Moquegua”, explican en Grupo Cintac.

Por su parte, Promet Montajes, la otra firma parte de la transacción, ejecuta por cuenta propia o de terceros, obras civiles y de montaje de plantas, en especial de las áreas industrial, comercial, agrícola, minera, aeroportuaria y vial.

Cabe señalar que en los últimos años el Grupo Cintac adquirió tres compañías en Perú: Calaminon, con más de 50 años en el mercado de la construcción y hoy con foco en soluciones modulares, Signo Vial y Sehover, empresas con más de 10 años de experiencia en soluciones de señaléticas y mejoramiento y mantención de carreteras. A lo anterior, se suma la reciente adquisición de la empresa Agrow, líder en sistemas de estructuración agrícola, en Chile y Perú.

La operación con Promet, informada a la CMF vía Hecho Esencial, está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile.