Grupo Benavides planea la construcción de un nuevo edificio de oficinas prime en Miraflores

En los últimos dos años el mercado de oficinas prime se ha mostrado cauto en la oferta de nuevos edificios, debido a la alta tasa de espacios disponibles para el alquiler de oficinas, conocido como vacancia.

Sin embargo, parece que esta tendencia empieza a revertirse este año debido a la colocación de nuevos alquileres y los pocos espacios disponibles, principalmente en algunos edificios de oficinas, como Miraflores.

“La vacancia de edificio de oficinas prime en general de Lima era del 30% a fines del 2017, y el 2018 terminó con una vacancia del 28%. En el caso de Miraflores está en 17% y la tendencia es que va hacia el 12% para este año”, dijo Graciela Elejalde, gerente general de Inversiones Benavides.

Este escenario y la tendencia a una recuperación en los precios de alquiler (de US$ 17 a US$ 19 por metro cuadrado, con tendencia a los US$ 20) los hace dar pasos firmes en el nuevo proyecto de oficinas prime, como es la construcción de Leuro Sur en Miraflores.

Para Inversiones Benavides, empresa fundada por Alberto Benavides de la Quintana, sería el segundo edificio de este tipo con miras a un tercero.

Graciela Elejalde comenta que Leuro Sur, ubicado entre la Av. Benavides y Paseo de la República, se construirá sobre un terreno de 2,800 metros cuadrados cuyas obras deberían iniciarse entre setiembre y octubre de este año.

“Ya tenemos todos los estudios culminados, y solo nos falta la demolición de un espacio del estacionamiento que se lo habíamos alquilado a Los Portales. Actualmente estamos culminado el concurso privado para escoger a la empresa contratista”, remarcó.

La inversión en este proyecto asciende a US$ 65 millones, que solo implica la construcción de un edificio de oficina de 17 pisos, con ocho niveles de sótanos, que espera concluya a fines del 2020.

“Esta inversión es independiente de la adquisición del terreno”, expresó Elejalde.

Las obras en su conjunta están postulando a la certificación Leed Platinum, ello implica una certificación de sostenibilidad ambiental.

Esta propuesta se desarrolla luego de que en el 2015 desarrollaran el edificio Leuro, ubicado en una de las esquinas del cruce de la Av. Benavides y Paseo de la República, frente al parque Reducto 2.

Leuro, que lleva el nombre que fue sugerido en su momento por Alberto Benavides, debido a los fundadores de Miraflores, y no solo se quedaría con un proyecto adicional, dado que poseen un terreno en otra de las esquinas.

“Tenemos un terreno mucho más grande, de 8,000 metros cuadrados en Lima, donde se desarrollará el otro proyecto, cuya propuesta es similar, con área comercial en los primeros niveles y de oficinas, pero primero esperamos que madure el Leuro Sur”, expresó.

El edificio Leuro que actualmente poseen en Miraflores, tiene una ocupabilidad del 98% y algunos de sus inquilinos ya le indican que están a la expectativa del nuevo edificio de oficinas.

“El Leuro es un edificio que se construyó sobre un terreno de 3,500 metros cuadrados, y posee 30,000 metros cuadrados de área arrendable”, indicó.

Las propuestas de alquiler recién se iniciarán cuando empiecen las obras, “estamos siguiendo el cronograma de las fechas previstas, y las obras deberían iniciarse entre setiembre y octubre”.