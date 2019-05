Ante la recomposición de la Junta de Acreedores del Club Universitario de Deportes , que tiene como nuevo acreedor mayoritario a la Sunat, producto de una decisión judicial ,Gestión conversó con José Gamarra , representante de los créditos de Gremco y segundo acreedore principal del club, sobre sus efectos.

¿En la nueva composición de la Junta de Acreedores quién es el acreedor mayoritario?

Producto de una decisión judicial, por ahora, la Sunat es el acreedor mayoritario.

¿Por qué?

Una decisión del 24 Juzgado Contenciso Administrativo de Lima ordenó que se declare nulo el reconocimiento del crédito de Gremco del 2012 y que se vuelva a calcular los intereses conforme las indicaciones del laudo arbitral que nos fue favorable, y que el Indecopi se pronuncie en treinta días (ver vinculada).

¿Eso incrementaría el monto de su acreencia?

Sí, Gremco incrementaría su crédito reconocido a más de US$ 58 millones.

¿Ustedes han apelado esa decisión?

Sí.

¿Por qué?

Formalmente no me afecta, pero la demanda es incongruente, porque Gremco reclamó que su crédito no era contigente, ahora el Juzgado dice que no es contigente, cuando la “U” decía que todo era contingente, pero declara fundado el pedido de la “U” para que me suspendan el crédito reconocido.

Esa es la razón por la que ahora son considerados como acreedores minoritarios...Sí, ya que en ese proceso judicial la Sunat interpuso una medida cautelar indicando que al haberse declarado la nulidad se debían suspender los efectos hasta el pronunciamiento final.

¿Cuándo se tendrá una decisión final?

En julio o agosto de este año.

¿La Sunat podría cambiar al presidente de la Junta de Acreedores?

No. Primero, porque en un proceso concursal ordinario para que se conforme la Junta de Acreedores todos los créditos deben estar reconocidos; y al haberse declarado nula la resolución del año 2012, debe retrotaerse para efectuar un nuevo cálculo según el laudo, y eso no ha ocurrido. Pero además, porque para que exista un cambio en la presidencia esa decisión se debe tomar en una Junta de Acreedores

¿Sunat puede convocar a Junta de Acreedores?

El 10% de los créditos reconocidos puede hacerlo, siempre que lo pida a través del presidente o al Indecopi siempre que nos neguemos a ese pedido.

¿Convocarán a Junta de Acreedores si la Sunat lo pide?

Sunat a la fecha no lo ha pedido, pero nosotros tenemos una agenda programada para todo el año 2019, el de este mes verá la auditoría de la Administración nombrada por la Sunat, y las siguientes los avances del Plan de Reestructuración, entre otros.

¿En las Juntas de Acreedores programadas no se puede incluir en la agenda, por ejemplo, el cambio de la presidencia o del administrador por el nuevo acreedor mayoritario?

Solo se puede modificar o ampliar la agenda de la Junta de Acreedores si el 100% de los créditos reconocidos están de acuerdo. En ese caso nos opondremos.

Si ustedes se niegan a convocar a la Junta de Acreedores y la Sunat pide al Indecopi que se convoque ¿Es legalmente posible?

Es posible. Pero en ese caso, pediremos la suspensión por fraude procesal, porque Sunat busca distorsionar la composición de la Junta de Acreedores.

En Corto Plan de Reestructuración. A la fecha Campo Mar está tramitando su habilitación urbana, cuyos resultados se informarán a la Junta de Acreedores en octubre. En el caso del estadio Lolo Fernández ya se encuentra listo para ser parte de una concesión y se puedan pagar las deudas a los acreedores, dijo José Gamarra.