Grandes tecnológicas cierran el paso a las startups

FOTO 2 | Error #2: Crecer demasiado rápido Si tu startup tiene éxito al inicio, es normal querer que siga creciendo, incluso puede que quieras mudarte a una tienda más grande, contratar más gente, invertir más en marketing, etc. Pero hay una gran diferencia entre escalar rápido y escalar de manera inteligente. Crecer precipitadamente puede hacer que no tengas la capacidad de cumplir con las demandas de tus clientes porque te enfrentarás a gastos que no puedas pagar. Un reporte demostró que el crecimiento precipitado causa el fracaso de 74 por ciento de las startups. No intentes forzar el crecimiento. Mejor, fortalece las bases de tu compañía para que puedas crecer de manera inteligente en el futuro.