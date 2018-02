Graña y Montero perdió S/ 132.8 millones el 2017 por deterioro en inversión de Gasoducto

La compañía Graña y Montero registró pérdidas netas por S/ 132.8 millones en el 2017, un incremento de la pérdida de 12.8% con respecto a 2016 (-S/117.7 millones), explicado principalmente por el deterioro de la inversión en Gasoducto Sur Peruano (GSP), aunque también redujo su deuda debido a la venta de activos que llevó a cabo el 2016.

De esta manera, el margen neto disminuyó de un -1.8% en el 2016 a -2.1% en el 2017; en tanto que la deuda se redujo US$ 220 millones hasta el 2017, un 21% menos que el 2016 debido a la venta de activos a lo largo del 2017.

La acción de Graña y Montero en la BVL cerró enero con S/ 1.85 por acción, una caída de 2.1% frente a los S/ 1.89 por acción que registró al inicio de enero.

Los costos financieros asociados al refinanciamiento de la deuda por los compromisos asumidos ante la terminación del contrato de Gasoducto Sur Peruano (GSP), así como el descuento financiero de las cuentas por cobrar a largo plazo con GSP, explicó el incremento en gastos financieros.

La línea de participación en asociadas refleja los resultados por la participación de las inversiones minoritarias que mantiene el Grupo y principalmente el deterioro de la inversión en GSP, y el ajuste en el valor razonable de la cuenta por cobrar a GSP.

Para el GSP, US$ 147 millones corresponde a la deuda por el financiamiento del equity de Gasoducto del Sur, la parte proporcional del préstamo puente del proyecto GSP y US$ 15.6 millones correspondientes a la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento.

La deuda bancaria consolidada al 2017 asciende a US$ 812.8 millones (equivalente a S/ 2,637.6 millones). Esto, sumado a la deuda financiera con Chubb, asciende a US$ 828.5 millones (S/ 2,688.4 millones).

Cartera de proyectos

A nivel de Backlog (cartera de proyectos) este escaló a US$ 2,388.4 millones al 2017 y los negocios recurrentes (que corresponde al negocio de Petróleo y Gas, y la carretera Norvial) fueron US$ 585.1 millones, alcanzando un total de US$ 2,973.5 millones, lo que representa 1.58 veces sobre las ventas anuales.



Del total del Backlog, US$ 1,098.9 millones se ejecutarán durante el 2018, US$ 666.2 millones durante el 2019 y US$ 623.3 millones del 2020 en adelante. En los negocios recurrentes, US$ 176.7 millones se ejecutarán en el 2018, US$ 197.3 millones en el 2019 y el resto del 2020 en adelante.

Ventas

El Grupo alcanzó ventas acumuladas por S/ 6,279.8 millones en el 2017, representando una disminución de 3.2% con respecto al 2016. Este resultado se debió a los menores ingresos en Ingeniería y Construcción, debido a la menor cantidad de obras en ejecución en GYM y Morelco, así como menos ventas en Stracon GyM.



En el Área de Servicios se registró un aumento de 4.3% con respecto al 2016, debido a que en el 2016 sólo se consideran ingresos de Adexus desde agosto del 2016 , fecha en que se consolida el negocio.

Las ventas del área Inmobiliaria también se incrementaron, explicado por la venta de Cuartel San Martín por US$ 50 millones en el primer trimestre del 2017, y por la mayor cantidad de unidades entregadas en el 2017 (1,418 unidades contra 938 entregadas en el 2016).



En el área de Infraestructura los ingresos aumentaron 23.2% con respecto al 2016, explicado principalmente por las mayores ventas en GMP, Survial, Concar y GyM Ferrovias.

De esta manera, el Ebitda Ajustado al 2017 se incrementa S/ 661.9 millones, un incremento de 22.4% con respecto al 2016, explicado por los mejores resultados operativos descritos líneas arriba.



En lo referente a los flujos estables de largo plazo, durante 2017, el 55.8% del Ebitda consolidado corresponde a Flujos Estables. El Ebitda generado por estos negocios nos

permite cubrir el total de los gastos financieros del Grupo y los gastos generales de aquellos negocios que no generan flujos estables en 1.5 veces.

Utilidad Bruta

La utilidad bruta consolidada aumenta en 16.5% hasta S/ 716.4 millones en el 2017. De esta manera, el margen se incrementa de 9.5% a 11.4% en el 2017. Estos resultados se explican principalmente por los mejores márgenes en el área de Ingeniería y Construcción.

Utilidad Operativa

La utilidad operativa incrementa de S/ 249 millones en el 2016 hasta S/ 572.8 millones al 2017, con márgenes de 3.8% y 9.1% respectivamente.



La utilidad por S/ 274.4 millones por la venta de activos de sus subsidiarias el 2017, que incluyen la participación de Stracon GyM en Red Eagle, Prinsur, GMD y COGA, mientras que en 2016 se refleja la venta de nuestra participación en TGP por S/ 31.8 millones.

Asimismo, el importe de gastos administrativos del 2017 aumentó 4.9% en comparación con el 2016. Si bien todos las Áreas han reducido los gastos generales con respecto al 2016, a nivel de la Holding éstos se incrementan como consecuencia de los gastos de la crisis.



La línea de otros ingresos operativos al cierre del 2017 registra la venta de maquinaria y equipo, así como el deterioro de la marca de Vial y Vives-DSD principalmente, mientras que en el 2016 dicha cifra refleja la venta de maquinaria y equipo, el ajuste de precio por la compra de Morelco y el deterioro de la plusvalía de Vial y Vives-DSD.