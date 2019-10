La constructora peruana Graña y Montero informó –a través de un hecho de importancia– a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) que GH Holding Group Corp –representada por José Graña Miró Quesada– disminuyó su participación en la compañía.

GH Holding Group Corp que tenía una participación 13.4804%, disminuyó su participación –en setiembre– en 0.001273056 puntos porcentuales, según se especifica en el hecho de importancia.

De esta manera la participación Graña en la constructora pasó a 13.4791%. No es el único cambio en el acccionariado de la constructora.

The Bank of New York Mellon, en calidad de depositario y representante de todos los ADR, también modificó su participación de ADR en 0.004031343 puntos porcentuales. Está empresa tenía una participación de 26.51288578%.

Con este cambio su participación en la constructora pasa a 26.51691712%