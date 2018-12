Gran Mercado Mayorista de Lima: Pasado y presente del mayor centro de acopio del Perú

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que el Gran Mercado Mayorista (GMML), ubicado en Santa Anita, registró una cifra record de más de nueve millones de visitantes al año durante esta gestión y un ingreso anual de más de dos millones de toneladas de productos agrícolas frescos de todas las regiones del Perú.

El gerente general de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), José Antonio Luna, detalló que el GMML se ha consolidado en los últimos cuatro años como el mayor centro de acopio del país con el ingreso diario promedio de 7,000 toneladas de productos.

"Al llegar, encontramos a EMMSA en quiebra, con más de US$ 8 millones de pérdidas en subastas que no se realizaron desde el desalojo de La Parada y más de S/ 13 millones en pérdidas por alquileres de puestos no cobrados”, recordó.

Agregó que en ese momento sólo funcionaban cuatro pabellones, las vías de transito estaban bloqueadas con 388 puestos provisionales y en las peores condiciones de seguridad e higiene.

En la actualidad, el mercado mayorista cuenta con más de 1,300 comerciantes en 12 pabellones.

“En cuatro años de gestión, EMMSA formalizó a los comerciantes y recaudó una cifra record de S/. 9’957,010 en nueve subastas y 700 comerciantes han solicitado la ampliación de sus contratos a 30 años para obtener una mayor calificación crediticia y bancarización", expresó.

El GMML también se ha convertido en el mayor centro de acopio de papa del Perú, pues en 2017 se comercializaron 600 mil toneladas de este producto oriundo del país y, este año, los indicadores de EMMSA arrojan que se superará largamente esta cifra, pues hasta noviembre se registró el ingreso de 561 mil toneladas.

Este tubérculo llega a Santa Anita proveniente de Junín, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco, Pasco, Cuzco, Lima, La Libertad, Ica, Lambayeque, Arequipa. Más de 20 variedades de papa blanca y de color (Única, Canchán, Yungay, peruanita, huamantanga, huayro, amarilla, huayro, amarilis, rojo, huayro moro, amarilla tumbay, perricholi, capiro, lengua, negra andina, entre otras.

Además, de las papas nativas provenientes de zonas alto andinas como la Qeqorani, huayro macho, wenccos, mama Lucha y huevo de indio, que son la principal atracción de turistas y reconocidos cheffs nacionales y extranjeros.